Handling aeroportuale, da Aeroporto di Genova impegno al confronto con sindacati e le società appaltatrici

Genova. “Con riferimento alle dichiarazioni di Uiltrasporti a valle della prima riunione del tavolo di confronto relativo alle condizioni di lavoro del personale impiegato dalle società appaltatrici nelle attività di carico e scarico bagagli e pulizia aeromobili tenutasi nella giornata di lunedì 17 agosto 2026, Aeroporto di Genova desidera precisare quanto segue per una corretta rappresentazione dei fatti”. Così in una nota della società di gestione dello scalo al sindacato.

“Stupisce come la sigla sindacale continui a rimarcare come il contratto adottato a Genova violi le regole quando, come sa bene la segreteria nazionale Uiltrasporti , secondo la normativa vigente per gli handler certificati non esiste l’obbligo di applicare uno specifico contratto collettivo nazionale di lavoro. A riprova di quello che è un fatto e non una semplice opinione, l’adozione anche in altri scali del Paese del medesimo contratto multiservizi utilizzato a Genova”.

“Non corrisponde inoltre al vero che il gestore sia rimasto in silenzio non assumendo alcuna posizione. Aeroporto di Genova, infatti, ha confermato il proprio impegno a mantenere aperto il confronto tra le organizzazioni sindacali e le società appaltatrici, favorendo un dialogo costruttivo tra le parti che possa portarle all’individuazione di un accordo e, con esso, di soluzioni condivise, nell’interesse delle lavoratrici e dei lavoratori che operano nel servizio di handling all’interno dello scalo”.

“Come è ben noto a Uiltrasporti , nelle scorse settimane la società di gestione aeroportuale si è prontamente attivata formulando alle società appaltatrici una richiesta urgente di chiarimenti in merito a quanto segnalato dalla sigla sindacale. Qualora dovessero emergere elementi o risultanze che evidenzino situazioni non conformi agli obblighi contrattuali e/o normativi, adotterà ogni iniziativa prevista dal contratto e dalla normativa vigente, comprese le verifiche ispettive e l’eventuale attivazione delle procedure conseguenti”.

“Aeroporto di Genova, tuttavia, non intende assecondare posizioni e approcci che ritiene poco costruttivi, ma continuerà a mantenere un dialogo serio, concentrandosi sulle soluzioni concrete per il miglioramento continuo e la crescita dello scalo”, prosegue la nota.

“Nei prossimi mesi saranno adottati provvedimenti organizzativi che hanno come punti essenziali la crescita professionale delle lavoratrici e dei lavoratori di Aeroporto di Genova e la qualità dei servizi ai passeggeri. L’auspicio è che il confronto non si riduca alla difesa di uno status quo che, nei fatti, non porta alcun beneficio né ai passeggeri né ai lavoratori dell’aeroporto genovese. Aeroporto di Genova convocherà prossimamente un nuovo incontro tra le parti per proseguire il confronto avviato nei giorni scorsi”, conclude il comunicato ufficiale.