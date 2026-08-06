Guida alla scelta dei prodotti solari per una tintarella sicura durante le vacanze

Con la bella stagione e l’arrivo delle vacanze estive, per i cittadini e i turisti si avvicina il momento di godersi il mare, le spiagge della Riviera o le passeggiate in quota. Tuttavia, l’esposizione diretta ai raggi ultravioletti senza le giuste precauzioni può causare scottature, eritemi fastidiosi e accelerare il naturale processo di invecchiamento cutaneo. Per evitare spiacevoli inconvenienti che rischiano di rovinare i giorni di riposo, diventa essenziale selezionare le protezioni solari più idonee alla propria tipologia di pelle. Quando ci si prepara per la partenza o per le giornate al mare, per acquistare i prodotti giusti ed evitare scelte azzardate, è consigliabile rivolgersi a presidi qualificati come le farmacie BENU, punti di riferimento ideali per trovare un vasto assortimento di solari, doposole e trattamenti specifici d’alta qualità.

Come individuare il fototipo e il fattore di protezione adeguato

Il primo passo per proteggere l’epidermide in modo efficace consiste nell’individuare con precisione il proprio fototipo, che varia in base al colore dei capelli, degli occhi e della carnagione. Le persone che presentano una pelle particolarmente chiara, occhi azzurri o verdi e capelli biondi o rossi, tendono a scottarsi con molta facilità e necessitano fin dai primi giorni di esposizione di un fattore di protezione molto alto, come l’SPF 50 o 50+. Al contrario, chi possiede una carnagione olivastra e capelli scuri produce una maggiore quantità di melatonina naturale e può gradualmente passare a protezioni intermedie come l’SPF 30 o 20, pur mantenendo sempre elevata la guardia. Scegliere una crema solare formulata appositamente per le proprie esigenze permette non soltanto di prevenire le scottature immediate, ma anche di assicurare alla cute un’abbronzatura omogenea, dorata e decisamente più duratura nel tempo.

Formulazioni, texture e principi attivi per ogni esigenza cutanea

Oltre al semplice valore del fattore di protezione, è fondamentale prestare attenzione alla composizione e alla consistenza del solare che si intende utilizzare quotidianamente. Sul mercato esistono infatti soluzioni in crema ricca, emulsione fluida, spray leggero o gel fresco, pensate per adattarsi alle preferenze individuali e ai diversi tipi di pelle. Per chi ha una cute tendente al grasso o all’acne, ad esempio, è consigliabile orientarsi su prodotti con texture opacizzante e privi di oli leganti, mentre chi soffre di secchezza cutanea trae maggiore beneficio da formule arricchite con acido ialuronico, vitamina E e sostanze altamente idratanti. Chi pratica sport acquatici o attività all’aperto, inoltre, dovrebbe sempre prediligere prodotti resistenti all’acqua e al sudore, in modo da mantenere una barriera protettiva costante anche durante i bagni in mare o le camminate sotto il sole estivo.

Le regole d’oro per un’esposizione solare intelligente e responsabile

Per garantire un’efficacia totale delle protezioni solari e tutelare la salute dell’organismo, la corretta applicazione del prodotto gioca un ruolo indispensabile. La crema solare andrebbe stesa abbondantemente circa venti minuti prima di uscire di casa o di posizionarsi sul lettino, ricordando di rinnovare l’applicazione ogni due ore e sempre subito dopo aver fatto il bagno o aver sudato. Risulta altrettanto importante evitare di esporsi al sole nelle ore centrali e più calde della giornata, indicativamente tra le dodici e le sedici, quando i raggi ultravioletti raggiungono l’apice della loro intensità. Al termine della giornata, infine, occorre applicare un buon prodotto doposole per lenire l’epidermide, restituire il corretto grado di idratazione e preparare la pelle alle successive giornate di relax al mare.