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Numeri

Guardia di finanza, il bilancio dei controlli estivi: sequestrati 700 capi contraffatti, scoperti 9 lavoratori in nero

Impiegati 160 finanzieri su tutto il litorale genovese e del Tigullio, il reparto navale ha effettuato 102 controlli in mare e lungo la costa

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Genova. Oltre 100 rapporti di lavoro controllati, 9 lavoratori in nero individuati di cui 2 irregolari, sanzioni per oltre 120mila euro. E ancora 30 mancate emissioni di scontrini fiscali, oltre 700 capi di abbigliamento e accessori contraffatti o non conformi sottoposti a sequestro, 320 pattuglie impiegate su strade litoranee e luoghi della movida estiva. Sequestrati 2 chili di stupefacenti, denunciate due persone di cui una arrestata, 16 segnalazioni effettuate, alcol ceduto a 5 minorenni da parte di un soggetto denunciato anche per minaccia.

Sono i numeri dei controlli svolti in questa stagione estiva – luglio e prime settimane di agosto – dal comando provinciale della Guardia di finanza e dal reparto operativo aeronavale di Genova. L’intensificazione dell’azione di controllo del territorio sulle fasce costiere ha visto l’impiego di 160 finanzieri del comando di Genova che hanno eseguito coordinati e mirati accertamenti su tutto il litorale genovese e del golfo del Tigullio, con particolare riguardo a strutture turistico/ricettive, stabilimenti balneari, vendita di articoli anche in forma ambulante.

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La componente navale ha messo in campo 8 mezzi, tra guardacoste e vedette, per garantire la sicurezza a mare del litorale. Nello specifico, gli equipaggi della stazione navale di Genova hanno effettuato 102 controlli in mare e lungo la costa, imperniati essenzialmente sulla sicurezza delle unità da diporto — attraverso il controllo dei documenti obbligatori e dei titoli necessari alla loro conduzione — sia gli aspetti economici connessi alla navigazione, con particolare riferimento all’ esercizio delle attività di noleggio e locazione, agli adempimenti in materia di accise e all’eventuale impiego di lavoratori non dichiarati, accertando irregolarità in 11 casi.

L’impegno della Guardia di finanza proseguirà nel corso di tutta la stagione estiva.

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