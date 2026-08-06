Graffiti su un muro vincolato, sei turisti stranieri individuati e denunciati dalla polizia locale

Genova. Il personale del nucleo Centro storico della polizia locale nel corso di un servizio dinamico effettuato nella giornata di ieri, ha individuato e denunciato gli autori di alcuni graffiti sul muro di un edificio vincolato in vico Largo, nella zona di Pré.

Gli agenti hanno rilevato la presenza di una scritta colorata con vernice spray sulla facciata di un edificio sottoposto a vincolo paesaggistico, oltre a un graffito analogo in vico Ombroso.

Gli autori sono stati individuati attraverso l’analisi delle immagini estratte dalla piattaforma di videosorveglianza cittadina Milestone Systems, che utilizza telecamere dotate di sistemi di riconoscimento facciale e intelligenza artificiale integrata.

Attraverso il monitoraggio dei movimenti dei turisti ripresi dalle telecamere gli agenti sono riusciti a ricostruirne gli spostamenti, fino a un b&b in piazza delle Scuole Pie, vicino a piazza San Lorenzo.

Il personale si è quindi posizionato nei pressi dell’ingresso della struttura, dove ha individuato i tre soggetti ritenuti autori degli imbrattamenti: alcuni indossavano ancora gli stessi abiti ripresi dalle telecamere ed erano riconoscibili anche dai tatuaggi.

Durante le ricerche svolte nelle immediate vicinanze di piazza delle Scuole Pie, è stata rinvenuta una borsa contenente numerose bombolette di vernice spray, che gli agenti credono siano state utilizzate per la realizzazione dei graffiti oggetto di accertamento.

La polizia locale ha proceduto al sequestro probatorio del materiale rinvenuto. Sempre grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza, sono state individuate anche altre tre persone ritenute coinvolte nei fatti. Dall’esame dei filmati è inoltre emerso che si sarebbero resi protagonisti di ulteriori imbrattamenti nella zona di via San Luca.

Tutti e sei i soggetti sono stati portati negli uffici del corpo in piazzale Ortiz e denunciati. Si tratta di turisti di cittadinanza tedesca in visita a Genova e che, al momento del fermo, stavano per fare rientro in Germania.