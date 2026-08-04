Aziende, il fondatore di Ecoeridania entra nel capitale della compagnia aerea Airidea

Genova. È stata annunciata con una nota ufficiale l’operazione che porta all’ingresso di Andrea Giustini, fondatore e amministratore delegato di Ecoeridania, società di gestione rifiuti e servizi ambientali, in Airidea, compagnia aerea regionale con base a Genova di recente costituzione.

L’operazione è realizzata attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato (per l’8,25% del capitale) e un finanziamento convertibile articolato in tre tranche di pari importo che, una volta integralmente convertito, consentirà al nuovo socio di incrementare progressivamente la propria partecipazione fino al 33% del capitale sociale, salvo gli effetti di eventuali future sottoscrizioni.

L’ingresso di un nuovo investitore privato era stato preannunciato da tempo e ora concretizza il consolidamento del carattere ligure del progetto Airidea. Nell’assetto societario, a oggi, si trovano Global Group (42,7%), società riconducibile al principe Domenico Pallavicino con i soci Claudio Senzioni e Cesare Bruzzone, oltre a Otto SS riconducibile a manager come Gian Marco e Giovanni Vivado, Gaetano Rizzi, Matteo Gatti e la famiglia Lentini, oltre a quote minoritarie del Gruppo GZeta e di I Will srl.

“L’ingresso di Andrea Giustini, rappresenta un passaggio di grande valore per Airidea – commenta il ceo Gian Marco Vivado – non è soltanto un investimento importante dal punto di vista economico, ma è soprattutto la scelta di un imprenditore che ha costruito una delle aziende simbolo della Liguria e che oggi decide di credere nel nostro progetto. È un segnale di fiducia che ci rende orgogliosi e che rafforza ulteriormente il nostro legame con il territorio. La sua presenza nella compagine societaria testimonia la solidità del percorso che stiamo costruendo e ci dà ancora più forza per affrontare le sfide future. Stiamo consolidando una squadra di soci e partner di alto profilo e siamo pronti ad accelerare il nostro percorso di crescita”.

A valle dell’operazione, viene un rafforzata la governance con la nomina di due nuovi consiglieri, che andranno ad affiancare gli attuali componenti del consiglio di amministrazione.

Airidea, che ha iniziato a operare la scorsa primavera con una serie di tratte a corto raggio, ha finora avuto fortune alterne. Se il servizio su Trieste, grazie ad accordi con Fincantieri che ha sede a Genova e Monfalcone, ha rappresentato un discreto successo, meno gettonate altre tratte. In estate l’annuncio di scontistiche particolari per mete estive come Olbia e Alghero.

Tuttavia il piano di sviluppo prevede il raggiungimento di tre hub operativi entro il 2028, una flotta fino a 12 aeromobili e un traffico stimato di circa 245mila passeggeri annui, con un fatturato previsto di 40 milioni di euro.