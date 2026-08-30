Polemica sui 5 milioni in più per la giunta, Natale rilancia: “Chiederemo l’accesso agli atti”

Genova. “La struttura organizzativa ideata da Bucci oggi costa altri 5 milioni di euro ai cittadini liguri. Questo è un dato di fatto. Le falsità, quindi, non le diciamo noi: le dicono loro. Gli atti parlano chiaro. Chiederemo l’accesso agli atti per verificare, voce per voce, come vengono utilizzate le risorse indicate in quelle pagine”. Così il consigliere e segretario regionale del Pd Davide Natale rilancia sulla polemica aperta ieri sull’aumento di spesa per il personale della giunta.

Polemiche alle quali i capigruppo di maggioranza hanno risposto bollando le accuse come “bugie” e spiegando che i 5 milioni in più decisi con decreto dirigenziale dello scorso 24 agosto servono non per le “segreterie politiche” ma per gli aumenti contrattuali di tutti i dipendenti regionali. Il Pd parlava invece di “moltiplicazione di poltrone” e “nuove figure inutili per l’azione amministrativa, rispetto alle quali la Corte dei conti ha sollevato seri interrogativi”

“C’è persino il tentativo di evitare che queste decisioni passino dalla giunta. Si vergognano evidentemente di approvare in giunta le proprie scelte e per questo le fanno adottare ai dirigenti. Quelli che abbiamo davanti sono decreti dei direttori – ribatte oggi Natale -. Noi, però, vogliamo vederci chiaro. Vogliamo capire chi riceve quei soldi, per quali attività e se la ricostruzione che abbiamo fatto corrisponde alla realtà. Siamo convinti che gli atti ci daranno ragione, e saranno proprio gli atti a fare chiarezza“.

“Ci sono altre questioni che meritano risposte – prosegue il segretario ligure del Pd -. Vogliamo sapere come vengono utilizzati i 20mila euro destinati alle trasferte dei collaboratori del presidente e della giunta e come vengono spesi i 30mila euro previsti per le cosiddette spese varie dei collaboratori. Vogliamo inoltre capire perché siano necessarie ulteriori risorse per le assunzioni attraverso le agenzie interinali, quando sono già state effettuate numerose assunzioni con altre tipologie contrattuali. Su tutto questo la giunta deve fare chiarezza. I cittadini liguri hanno il diritto di sapere come vengono spesi i loro soldi”, sottolinea.

Dal centrodestra sono arrivate poi accuse di “notizie fasulle” a proposito di Amt: “Regione Liguria sta anticipando le risorse del riparto del trasporto pubblico nazionale, garantirà un aumento fino a 110 milioni per questi stanziamenti, ha stanziato 40 milioni per puntellare il capitale di Amt, ma il Pd dice che la Regione Liguria non ci mette un euro. Per loro, è colpa di Bucci se gli stessi sindaci di centrosinistra rifiutano proposte inaccettabili e restituiscono le deleghe in Città metropolitana di Genova”.

“Quei 40 milioni – replica Natale – rappresentano il minimo che Bucci poteva fare visto che il disastro lo hanno creato lui e la sua giunta quando era sindaco di Genova e della Città metropolitana e in più dovrebbe tacere perché agli altri territori non ha dato nemmeno un euro e di questo si deve vergognare. I cittadini liguri hanno le tasche piene, e non solo quelle, di annunci, giustificazioni e racconti che non corrispondono alla realtà. Chiediamo trasparenza, atti alla mano, e risposte precise su come vengono spesi i soldi dei liguri”.