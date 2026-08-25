Il restauro di Palazzo Ducale su progetto di Renzo Piano al centro di un incontro tra il ministro Giuli, Bucci e Salis

Genova. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha incontrato oggi pomeriggio al Collegio Romano il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e la sindaca di Genova Silvia Salis.

Al centro del colloquio, il progetto di restauro e riqualificazione degli spazi espositivi di Palazzo Ducale, ideato da Renzo Piano: “un gesto di affetto verso la sua città, che vede il grande architetto intervenire su uno dei luoghi simbolo di Genova”, si legge nella nota del ministero.

Peraltro nei giorni scorsi è stata anticipata la notizia di una grande mostra sulla vita e l’opera dell’archistar genovese nel 2027, in occasione dei suoi 90 anni.

Nel corso dell’incontro, il ministro Giuli ha annunciato che il ministero renderà disponibili alcune risorse della soprintendenza da destinare all’intervento di restauro.

I fondi si aggiungeranno a quelli già assicurati dal Comune di Genova, dalla Regione Liguria, da Palazzo Ducale e dalla Compagnia di San Paolo.

La collaborazione tra le istituzioni consentirà di coprire il quadro economico preliminare dell’opera, stimato in oltre cinque milioni di euro.

I lavori interesseranno in particolare l’Appartamento del Doge e il Loggiato Maggiore. Il progetto prevede il superamento dell’attuale assetto espositivo, concepito in passato come temporane.

La riapertura del Loggiato ricomporrà il percorso naturale tra la parte antica del Palazzo e gli appartamenti del Doge, riportando la luce naturale negli ambienti.

Accanto al restauro e al recupero delle decorazioni, sarà realizzato un sistema espositivo flessibile e tecnologicamente avanzato, capace di coniugare l’architettura storica con le esigenze delle grandi mostre internazionali.

Con questo intervento, Palazzo Ducale rafforzerà la propria vocazione di centro di produzione culturale, contribuendo a rendere Genova una destinazione ancora più attrattiva nel panorama internazionale.