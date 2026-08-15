Giovane disperso nel lago di Como, al lavoro i sub di Genova per le ricerche in profondità

Como. Proseguono senza sosta le ricerche di un giovane visto inabissarsi nelle acque antistanti Tremezzina nel lago di Como su un fondale di 300 metri. Al lavoro ci sono i sub della guardia costiera di Genova con sottomarini a comando remoto e sonar con cornice di sicurezza garantita da mezzi navali della polizia di Stato e del Roan della guardia di finanza.

L’allarme era scattato il 14 agosto per un ragazzo che si era tuffato da una barca al largo di Lenno. Si tratta di Rayan Jeirom Baylen, un filippino di 21 anni, originario di Biella ma residente a Bergamo, Il giovane, in compagnia della fidanzata, non è più riemerso. È stata la ragazza a chiamare i soccorsi.

Le ricerche si erano interrotte ieri notte per mancanza di visibilità e dopo aver coperto più volte l’area di ricerca assegnata dalla sala operativa del Lake rescue sub center della guardia costiera di Milano, grazie all’impiego di due unità della guardia costiera del terzo nucleo del Lago di Como sono riprese stamani.

“Le ricerche non sono semplici – spiega la guardia costiera – perché ci troviamo su batimetriche che vanno tra i 280 e i 320 metri di profondità”. Continueranno, quindi, senza sosta le attività di ricerca di profondità a cura dei sub di Genova, e quelle di superficie, sotto il coordinamento della guardia costiera e con l’impiego di mezzi delle varie risorse disponibili.