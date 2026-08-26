Giornate della cura del territorio, sul lungomare di Pegli il secondo round di interventi straordinari

Genova. Ripristino dei tratti sconnessi di pavimentazione, spazzamento e lavaggio a caldo della passeggiata, cura delle aree verdi con la contestuale rimozione dei rifiuti. Sono i risultati più significativi dell’intervento congiunto che Amiu e Aster hanno svolto nei giorni scorsi sul Lungomare di Pegli, per il secondo appuntamento delle Giornate della cura del territorio dedicate alle passeggiate a mare.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Genova, rientra in un ciclo di appuntamenti periodici organizzati dall’amministrazione per il miglioramento capillare della vivibilità urbana attraverso azioni coordinate e straordinarie, in aggiunta ai servizi di manutenzione ordinaria.

A differenza di quanto avvenuto in corso Italia, il grosso delle lavorazioni non si è potuto concentrare nella stessa giornata per il susseguirsi delle ondate di calore che hanno comportato la necessità di spalmare gli interventi su più giorni.

“La seconda Giornata della cura del territorio dedicata alle passeggiate a mare è stata dedicata a Pegli, in uno dei luoghi più belli e frequentati del ponente genovese, per restituire decoro, estetica e funzionalità alla zona del lungomare – dichiara la sindaca di Genova, Silvia Salis –. Intervenire sulla pavimentazione, sul verde e sugli spazi urbani significa migliorare la vita quotidiana di chi abita e frequenta questo quartiere, ma anche valorizzare un patrimonio che appartiene a tutta Genova. La cura della città passa anche dai piccoli interventi, quelli che rendono uno spazio pubblico più bello, accogliente e sicuro, rafforzando il senso di appartenenza alla comunità”.

Per quanto riguarda Aster, sono state eseguite attività di manutenzione finalizzate a migliorare il decoro e la fruibilità dell’area. Il settore verde ha provveduto alla scerbatura delle aiuole, alla rimozione della vegetazione spontanea e alla sagomatura degli arbusti. Parallelamente, il settore strade ha effettuato una serie di interventi puntuali per il ripristino di alcuni tratti di pavimentazione sconnessa. Le lavorazioni, coordinate tra i due settori, hanno interessato gli spazi verdi e le superfici pedonali del lungomare, contribuendo a restituire maggiore ordine e sicurezza a uno degli spazi pubblici più frequentati del ponente cittadino.

L’intervento di Amiu ha interessato in modo capillare e coordinato l’intera passeggiata, sia sul lato mare sia sul lato monte. Sul fronte mare le squadre hanno effettuato lo spazzamento e il lavaggio a caldo della pavimentazione, insieme alla rimozione dei rifiuti presenti nelle aree verdi e lungo il percorso. Sul lato monte le attività hanno riguardato il lavaggio e lo spazzamento delle superfici, lo svuotamento dei cestini e la raccolta dei rifiuti.

“Il mandato che abbiamo ricevuto dai genovesi è molto chiaro: rimettere al centro dell’attività comunale la manutenzione ordinaria della città – afferma l’assessore ai Lavori pubblici e alle Manutenzioni del Comune di Genova, Massimo Ferrante – Le passeggiate a mare, a cui abbiamo voluto dedicare delle sessioni specifiche di cura straordinaria, sono luoghi di particolare bellezza, frequentati ogni giorno da migliaia di persone tra cittadini e turisti. Nell’ottica di massimizzare l’efficacia di questi interventi, abbiamo voluto coordinare le azioni messe a terra dalle nostre partecipate: una strategia che punta a migliorare quantità e qualità dei servizi erogati sul territorio, nel quadro di un’attenta programmazione che punta a garantire la regolarità e continuità della manutenzione ordinaria, rafforzandola con alcuni periodici servizi straordinari”.

“L’integrazione degli interventi di pulizia e manutenzione sulle passeggiate a mare cittadine ci consente di migliorare il decoro urbano di questi spazi e tutelarne così la delicata bellezza – commenta l’assessora all’Ambiente del Comune di Genova, Silvia Pericu – Queste attività di carattere eccezionale si aggiungono ai servizi garantiti ogni giorno dagli operatori di Amiu che ringrazio per il contributo dato alla cura del nostro territorio. Nel caso specifico della passeggiata di Pegli, abbiamo garantito da giugno ad ottobre la regolare esecuzione di lavaggi a caldo, in aggiunta alle ordinarie attività di pulizia e rimozione rifiuti. Il concetto di cura è essenziale e deve unire istituzioni e cittadini in un patto di corresponsabilità sociale, nell’interesse di tutta la comunità”.

“L’intervento sul lungomare di Pegli testimonia l’importanza del lavoro coordinato tra i diversi settori di Aster e della sinergia con Amiu – aggiunge la direttrice generale Francesca Aleo – Attraverso la cura delle aree verdi, il ripristino delle pavimentazioni e le attività di pulizia abbiamo migliorato il decoro, la sicurezza e la fruibilità di uno degli spazi pubblici più frequentati e apprezzati del Ponente genovese. Una collaborazione preziosa, che consente di intervenire in modo integrato e contribuisce concretamente alla qualità e alla vivibilità dei quartieri”.

“Le Giornate della cura del territorio si inseriscono in un più ampio piano di valorizzazione del decoro urbano che interessa progressivamente tutti i quartieri della città – conclude il direttore generale di Amiu, Roberto Spera – Gli interventi straordinari si affiancano ai servizi ordinari di pulizia e raccolta, rafforzandoli attraverso un modello di lavoro integrato e un maggiore coordinamento tra le diverse attività operative. L’obiettivo è intervenire in maniera più efficace e completa sullo spazio pubblico, migliorando gli standard di pulizia, igiene e vivibilità. Un impegno che risponde alle esigenze di chi vive quotidianamente la città e, allo stesso tempo, accompagna una Genova sempre più frequentata e attrattiva”.

Dopo corso Italia e Pegli, la terza Giornata della cura del territorio dedicata alle passeggiate a mare sarà a Nervi.