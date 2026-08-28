Giocano a carte nel circolo con la droga in tasca: scoperti dal pattuglione della polizia

Genova. Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato, con servizi mirati finalizzati a garantire la sicurezza e a contrastare i fenomeni di criminalità diffusa, lo spaccio di sostanze stupefacenti e le aggregazioni giovanili violente.

Nel pomeriggio di ieri, personale della polizia di Cornigliano, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, ha effettuato un servizio di controllo del territorio nelle delegazioni di Sampierdarena, Cornigliano, Certosa, Rivarolo, Bolzaneto, Pontedecimo e presso la stazione ferroviaria di Genova-Sampierdarena. Nel corso del servizio sono stati eseguiti molteplici passaggi in piazza Settembrini, piazza Montano, piazza Vittorio Veneto nonché all’interno della stazione di Genova Sampierdarena e nelle aree limitrofe, dove sono stati identificate diverse persone.

Intorno alle ore 17.15, il dispositivo si è spostato presso l’area ex Dufour di via Cervetto oggetto di varie segnalazioni per disturbo alla quiete pubblica ed assembramento di giovani molesti, dove è stato eseguito un controllo avventori all’interno di un circolo. Nel locale era presente un gruppo di ragazzi seduti ad un tavolo, intenti a giocare a carte, uno dei quali, alla vista degli operatori, ha gettato a terra un pacchetto di sigarette, immediatamente recuperato e risultato contenere quattro frammenti di derivati della cannabis, del peso complessivo di circa 35 grammi.

Il giovane, un 19enne genovese, è stato trovato in possesso di uno spray al peperoncino non conforme alla normativa vigente per le caratteristiche tecniche, sequestrato unitamente allo stupefacente e alla somma di 285 euro. Insieme al 19enne, un altro genovese di 22 anni, è stato trovato in possesso di un’altra bomboletta di spray orticante, anch’essa sequestrata poiché non conforme alla normativa.