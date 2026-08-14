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Verde pubblico

Marassi, bloccato l’abbattimento di un terzo pino nei giardini Sanguineti

L'assessora all'Urbanistica del Comune Francesca Coppola: "Scelta di prudenza e tutela del patrimonio arboreo"

giardini sanguineti

Genova. Dopo il sopralluogo presso i giardini Edoardo Sanguineti in viale Bracelli, a Marassi, effettuato nel pomeriggio, l’assessora al Verde urbano Francesca Coppola, insieme all’ufficio del verde del Comune di Genova e ad Aster, ha bloccato l’abbattimento previsto del terzo pino, dando il via a un monitoraggio dell’albero.

“Abbiamo deciso, insieme agli uffici, di sospendere l’abbattimento del terzo pino – ha detto l’assessora Francesca Coppola – e procedere ad un monitoraggio ogni 20 giorni per valutare eventuali problemi”.

“Allo stesso tempo Aster effettuerà una compensazione dei due pini precedentemente rimossi, come previsto dal regolamento del verde, con la piantumazione di due ginkgo biloba. Stiamo inoltre valutando l’inserimento, nell’area interna al giardino, di ulteriori alberature per aumentare l’ombreggiatura ed eventuali azioni di depaving”.

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