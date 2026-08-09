Gianmarco Medusei lascia Fratelli d’Italia per Futuro Nazionale: è il primo consigliere regionale

Genova. Un altro esponente di Fratelli d’Italia lascia il partito per entrare in Futuro Nazionale, quello di Roberto Vannacci. È Gianmarco Medusei, spezzino, primo consigliere regionale ligure del partito del generale, presidente del consiglio Regionale durante il secondo mandato della giunta Toti e attualmente consigliere di maggioranza con la presidenza di Marco Bucci.

Eletto inizialmente in Regione con la Lega, alle elezioni di ottobre 2024 Medusei è stato rieletto ma con la lista “Giorgia Meloni per Bucci presidente-Fratelli d’Italia”, ottenendo 2758 preferenze, risultando il più votato della lista stessa nel collegio spezzino. Nei giorni scorsi è stato ufficializzato il suo passaggio a Futuro Nazionale, che verrà poi formalizzato in Consiglio regionale.

Immediata la reazione di Fratelli d’Italia: “La scelta di lasciare Fratelli d’Italia per aderire a Futuro Nazionale non può essere liquidata come una semplice decisione personale. Chi viene eletto sotto un simbolo ha una responsabilità politica verso quel partito, i suoi militanti e soprattutto i suoi elettori. Prendiamo atto della decisione di Gianmarco Medusei di lasciare Fratelli d’Italia e il gruppo consiliare regionale per aderire a Futuro Nazionale. Una scelta che giudichiamo politicamente grave e che non intendiamo minimizzare – ha detto Rocco Invernizzi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio – Medusei è stato eletto nelle liste di Fratelli d’Italia. Quel risultato non appartiene soltanto al singolo candidato: nasce dalla forza di un simbolo, dalla fiducia degli elettori e dal lavoro di una comunità politica che lo ha sostenuto e accompagnato. Cambiare casacca a mandato in corso significa quindi compiere una scelta che merita chiarezza innanzitutto nei confronti di chi, sulla scheda elettorale, ha scelto Fratelli d’Italia”.

“Fratelli d’Italia non si farà distrarre da operazioni personali né da improvvisi riposizionamenti. Il nostro gruppo continuerà a lavorare con ancora maggiore determinazione per la Liguria e per gli impegni assunti davanti agli elettori – conclude Invernizzi – I singoli possono scegliere di cambiare strada. Fratelli d’Italia resta dove gli elettori lo hanno messo: a difendere con coerenza il programma, i valori e gli impegni per i quali ha chiesto e ottenuto la loro fiducia”.