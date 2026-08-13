Palasport, dal Comune affidamento temporaneo di arena sportiva e posti barca alla Porto Antico

Genova. In attesa di un bando definitivo, atteso da tempo, per garantire l’operatività delle strutture del nuovo Waterfront Levante, la giunta comunale genovese, su proposta della sindaca Silvia Salis e dell’assessore al Patrimonio Davide Patrone, ha approvato l’affidamento transitorio dell’arena sportiva all’interno del Palasport e delle aree circostanti – banchine, spazi esterni e specchi acquei – alla società Porto Antico spa.

Si tratta di un provvedimento che mira ad assicurare l’immediata operatività del comprensorio, la sua sicurezza e valorizzazione, attraverso un coordinamento gestionale unitario in vista dei principali appuntamenti della prossima stagione, a partire dall’edizione 2026 del Salone Nautico.

L’accordo sarà in vigore al massimo fino al 31 dicembre 2027, con le clausole di recesso previste qualora dovesse subentrare il gestore definitivo.

Per quanto riguarda l’Arena del Palasport, la gestione operativa, le utenze (calcolate in base all’effettivo utilizzo) e la manutenzione ordinaria saranno a carico di Porto Antico, che potrà incamerare i proventi legati agli eventi e alla programmazione.

Il Comune manterrà a proprio carico la manutenzione straordinaria e le spese condominiali, riservandosi la valutazione di eventuali accordi commerciali di naming dell’impianto, ossia la pratica commerciale di assegnare a uno sponsor il nome della struttura.

Per gli altri spazi come banchine, specchi acquei e parcheggi, la società gestirà le aree esterne, i posti barca e gli accosti, con la facoltà di stipulare contratti temporanei con operatori economici e utenti.

Il canone dovuto al Comune sarà commisurato alle tariffe demaniali marittime e all’effettiva consegna dei beni, con possibilità di scomputare i costi sostenuti da Porto Antico per la cura, la manutenzione e il presidio dei beni e del verde pubblico.

“Con questo provvedimento – dichiara la sindaca di Genova, Silvia Salis – garantiamo continuità e piena operatività ad un’area strategica per Genova, evitando vuoti gestionali in una fase particolarmente importante per il completamento e lo sviluppo del nuovo Waterfront di Levante”.

“L’affidamento transitorio a Porto Antico – continua – ci consente di accompagnare questa fase con una gestione unitaria e con un soggetto pubblico che conosce bene l’area, mentre lavoriamo a una soluzione che sia definitiva. Il nostro obiettivo è restituire alla città un waterfront vivo, accessibile e capace di ospitare sport, eventi, manifestazioni e nuove occasioni di incontro”.

“Il nuovo waterfront di Levante si trova in una fase decisiva di transizione e progressivo completamento delle opere pubbliche e private – spiega l’assessore al Patrimonio Davide Patrone – e proprio per questo abbiamo ritenuto prioritario evitare vuoti gestionali. Già grazie al programma delle esigenze pubbliche approvato a luglio in consiglio, abbiamo tracciato la rotta per un affidamento unitario e a lungo termine dell’intero compendio mediante procedure a evidenza pubblica e formule di partenariato pubblico-privato”.

Tuttavia, non essendoci i tempi tecnici necessari per andare a gara a evidenza pubblica, la giunta comunale ha optato per la scelta strategica di affidare temporaneamente il compendio alla Porto Antico. “È un operatore a totale capitale pubblico, ed è dotato di una conoscenza capillare della logistica dell’area e di una comprovata esperienza nella gestione di grandi manifestazioni civiche”, aggiunge Patrone.