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Dov'è?

Genovese di 78 anni scomparso da Lurisia, ricerche in corso da quattro giorni

Da giovedì nessuna traccia di Giuseppe Palermo, che viveva con la moglie nella frazione di Roccaforte Mondovì

Soccorso Alpino Vigili Fuoco
Foto d'archivio

Roccaforte Mondovì. Sono in corso da quattro giorni le ricerche di Giuseppe Palermo, 78enne residente a Genova ma domiciliato a Lurisia, nel Cuneese, che da giovedì 27 agosto ha fatto perdere le proprie tracce.

L’uomo si sarebbe allontanato a piedi nella tarda mattinata dalla sua abitazione, senza dire alla moglie e ai familiari dove stesse andando. Come segnalato dai suoi congiunti, soffre di problemi di salute ed è in stato confusionale.

Da allora le ricerche sono in corso senza sosta da parte di vigili del fuoco, carabinieri, soccorso alpino, guardia di finanza e volontari con ogni mezzo possibile: unità cinofile, droni, elicotteri e personale specializzato. Il cellulare dell’uomo è stato rilevato l’ultima volta nella zona di Chiusa Pesio ed è in quell’area che si sono concentrate le operazioni. Un altro dato è fornito dal circuito di videosorveglianza di un albergo che avrebbe ripreso l’uomo.

Chiunque lo abbia visto o disponga di informazioni utili è invitato a contattare l’Ucl dei vigili del Fuoco al numero 3346844329.

 

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