Genovese di 78 anni scomparso da Lurisia, ricerche in corso da quattro giorni

Roccaforte Mondovì. Sono in corso da quattro giorni le ricerche di Giuseppe Palermo, 78enne residente a Genova ma domiciliato a Lurisia, nel Cuneese, che da giovedì 27 agosto ha fatto perdere le proprie tracce.

L’uomo si sarebbe allontanato a piedi nella tarda mattinata dalla sua abitazione, senza dire alla moglie e ai familiari dove stesse andando. Come segnalato dai suoi congiunti, soffre di problemi di salute ed è in stato confusionale.

Da allora le ricerche sono in corso senza sosta da parte di vigili del fuoco, carabinieri, soccorso alpino, guardia di finanza e volontari con ogni mezzo possibile: unità cinofile, droni, elicotteri e personale specializzato. Il cellulare dell’uomo è stato rilevato l’ultima volta nella zona di Chiusa Pesio ed è in quell’area che si sono concentrate le operazioni. Un altro dato è fornito dal circuito di videosorveglianza di un albergo che avrebbe ripreso l’uomo.

Chiunque lo abbia visto o disponga di informazioni utili è invitato a contattare l’Ucl dei vigili del Fuoco al numero 3346844329.