Genova raccontata in dieci lingue: dodici luoghi simbolo diventano video

Genova. Il Consorzio Pro Loco Genova firma un progetto multimediale in collaborazione con la Cooperativa Genova Taxi per promuovere la città e la Riviera.

Il gruppo di lavoro ha selezionato dodici luoghi simbolo, dieci a Genova e due nella Riviera di Levante, e per ognuno è stato realizzato un video di circa due minuti, disponibile in dieci lingue diverse, per permettere ai visitatori di ogni parte del mondo di conoscere il territorio nella propria lingua.

Per ogni località è stato poi pubblicato un testo completo della presentazione, sempre nelle dieci lingue disponibili: tutti i video, testi ed audio sono visibili a questo link.

“Aver potuto partecipare a questo progetto, consolidando nel contempo il rapporto di collaborazione con il Consorzio Pro Loco Genova, rappresenta per noi un importante valore aggiunto per la promozione dell’immagine della nostra città e della nostra regione. Crediamo che iniziative come questa possano contribuire concretamente a far conoscere sempre di più il nostro territorio, favorendo un maggiore flusso di visitatori e generando positive ricadute anche in termini di lavoro e opportunità”, ha detto Luca Gianni.

“La collaborazione tra realtà diverse, accomunate dall’amore per Genova, – ha commentato Enrico Mendace, presidente del Consorzio Pro Loco Genova – dimostra come fare rete sia il modo migliore per valorizzare il territorio e offrire servizi sempre più utili a cittadini e visitatori”.