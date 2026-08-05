Genova e Pisa ricordano la battaglia della Memoria, Salis: “Dallo scontro un’occasione di incontro”

Genova. Si è svolta oggi, nella piazzetta di Campopisano, la cerimonia di rievocazione della battaglia della Meloria, disputata il 6 agosto 1284 dalle flotte di Genova e Pisa, e la commemorazione dei soldati pisani fatti prigionieri dalle unità navali della Superba.

Un evento storico che segnò l’epoca delle Repubbliche Marinare, uno scontro cruento tra due potenze economiche, marittime e militari, che a distanza di secoli è diventato veicolo di memoria, amicizia e fratellanza.

Hanno partecipato alla cerimonia il presidente del consiglio comunale Claudio Villa, il sindaco di Pisa Michele Conti, l’assessore all’Istruzione del Comune di Pisa e presidente dell’associazione culturale Il Mosaico Riccardo Buscemi e la docente dell’Università di Pisa Maria Luisa Ceccarelli Lemut.

Oltre ai figuranti dei cortei storici di Genova e di Pisa e ai gonfaloni delle due città, presenti le associazioni genovesi del Gruppo Storico Sestrese, Gruppo Storico Procobera, mentre da Pisa sono arrivati a Genova l’associazione culturale Il Mosaico, le rappresentanze dell’associazione Marinai d’Italia, della Lega Navale, dell’Accademia dei Disuniti, l’Archeo Club e il Gruppo Balestrieri di Porta San Marco, Gruppo Storico San Giorgio, Gruppo Storico Sextum.

“La battaglia della Meloria ha segnato profondamente la storia di Genova e Pisa e il ruolo che le due Repubbliche Marinare hanno avuto nel Mediterraneo – ha detto la sindaca di Genova Silvia Salis -. Oggi, a 742 anni di distanza, l’impegno delle associazioni e dei gruppi storici ci permette di custodire la memoria di quello scontro e di trasformarla in un’occasione di incontro. Conoscere il passato ci aiuta a comprendere meglio le nostre identità e a costruire rapporti più forti nel presente. Genova continua a essere una grande città marittima europea, aperta al mondo e capace di guardare avanti senza dimenticare le pagine che hanno contribuito a definirne la storia. Questa cerimonia rinnova il legame con Pisa e la volontà di proseguire insieme verso il futuro”.

“Con questa commemorazione – aggiunge il presidente del consiglio comunale Claudio Villa – ricordiamo e celebriamo come da un evento storico cruento sia nato nei secoli un rapporto di collaborazione e incontro tra due delle più importanti città italiane. Trasformare un conflitto in un’occasione di dialogo e di amicizia, che nel tempo ha connotato fortemente le identità di entrambe le città, è un segno tangibile di come la storia ci possa insegnare a mettere un punto sugli eventi passati e da lì ripartire con nuova consapevolezza”.

“La Battaglia della Meloria rappresenta uno degli eventi più significativi e drammatici della storia di Pisa. Oggi, a distanza di 742 anni, il ricordo di quella vicenda non divide, ma unisce, trasformandosi in un’occasione di memoria condivisa e di amicizia tra due città che hanno scritto pagine fondamentali della storia del Mediterraneo. Essere a Campopisano, insieme alla città di Genova, significa rendere omaggio ai nostri caduti e ai tanti pisani che qui conobbero la prigionia, custodendo la memoria come patrimonio comune e come strumento di dialogo tra le comunità. Le antiche rivalità appartengono alla storia; oggi Pisa e Genova guardano insieme al futuro, consapevoli del valore delle proprie radici e dell’eredità delle Repubbliche Marinare”, dichiara il sindaco di Pisa Michele Conti.

“La trasferta di una delegazione pisana a Genova è diventata ormai una bella tradizione, neppure il caldo frena l’incontro tra due comunità, quella di Pisa e quella di Genova, un tempo avversarie, oggi amiche e cordialmente protese nel promuovere e sostenere la cultura dei rapporti tra le due città. Ringrazio il Comune di Genova che ci accoglie con la consueta cordialità a Campopisano e mi auguro che in futuro prossimo le nostre relazioni possano svilupparsi con il concorso dei giovani delle nostre scuole”, dice l’assessore all’Istruzione del Comune di Pisa Riccardo Buscemi.

Durante la cerimonia è stata deposta una corona d’allora presso la lapide commemorativa.

La storia

La Battaglia della Meloria prende il nome dalle omonime Secche dove, il 6 agosto 1284, le flotte di Genova e Pisa si affrontarono in un sanguinoso scontro navale che sorrise alla Superba, cambiando per sempre i rapporti di forza tra le due città insieme alla loro storia.

Nonostante la pesante sconfitta subita da Genova nel tratto di mare antistante l’odierna Livorno, la Repubblica Pisana continuò ancora per molti anni a essere protagonista nel Mediterraneo come potenza militare e commerciale.

Il lungo periodo di reclusione si caratterizzò per intensa attività di scambio di prigionieri tra le due repubbliche, anche in cambio di ingenti somme, e i prigionieri che non riuscirono a sopravvivere o a tornare in patria venivano sepolti a Genova nei pressi della chiesa di San Marco, oppure di quella dei Francescani e di quella dei Domenicani. Tra i pisani fatti prigionieri, il più celebre è sicuramente Rustichello da Pisa, che sotto dettatura di Marco Polo, anch’egli prigioniero della Superba, scrisse Il Milione.

Oggi, a distanza di tanti anni da quel tragico evento bellico, la rievocazione della Meloria e la commemorazione dei caduti rappresentano, per le antiche Repubbliche Marinare di Genova e Pisa, una maniera simbolica di tendersi e stringersi reciprocamente la mano.

La rievocazione genovese della storica battaglia navale ha come sfondo lo splendido risseu di Campopisano, il tipico mosaico genovese formato da ciottoli che raffigurano una galea nera in campo bianco, a memoria dei marinai pisani vinti e imprigionati proprio a Campopisano, dove in gran parte morirono e furono seppelliti.