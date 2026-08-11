“Genova Mare per Tutti”: il litorale cittadino diventa accessibile

Genova. Il mare come diritto, non come privilegio. Ha preso il via ieri domenica 9 agosto la stagione 2026 di “Genova, Mare per Tutti”, il programma cittadino di balneazione assistita, accessibilità universale e inclusione sociale promosso dai Comitati di Genova e Genova Ponente della Croce Rossa Italiana, supportati dal Comune di Genova. Il calendario prevede quattro giornate basate sul format operativo “Galleggiando e Bolleggiando”:  Domenica 9 agosto e 20 settembre: alla Spiaggia dei Bambini di Voltri (Municipio VII Ponente), a cura del Comitato di Genova Ponente.  Domenica 23 e 30 agosto: alla spiaggia Ex Capo Marina di Corso Italia, a cura del Comitato di Genova, nel tratto costiero più rappresentativo della città. Proprio nell’ottica di promuovere una maggiore inclusività, il Comune di Genova ha investito nel ripristino strutturale di queste aree.

Il programma si rivolge a persone con disabilità permanente o temporanea, anziani o bambini, persone con ridotta mobilità, soggetti in percorso riabilitativo o affetti da patologie croniche, insieme alle loro famiglie e ai caregiver. Cuore operativo del progetto sono i Gruppi OPSA (Operatori Polivalenti di Salvataggio in Acqua) del Comitato Regionale Ligure della Croce Rossa Italiana. Si tratta di volontari dei soccorsi speciali, formati come soccorritori del servizio 118, operatori in contesti emergenziali di protezione civile, preparati per agire in ambiente acquatico.

Questa colonna della CRI Liguria, abituata a operare a livello nazionale in scenari critici come alluvioni e ricerche di persone scomparse, è adesso impiegata per accompagnare in acqua chi altrimenti non ci riuscirebbe, garantendo una sicurezza concreta e tangibile. Nato dall’esperienza sviluppata sul litorale di Voltri, il progetto supera la logica dell’evento occasionale per diventare un servizio programmato e stabile della stagione balneare genovese, con l’obiettivo di estendersi progressivamente a nuove spiagge.

“Il mare è di tutti. Rendiamolo accessibile a ciascuno” è il messaggio che accompagna il programma: una spiaggia accessibile produce inclusione, riduce l’isolamento e migliora la qualità della vita dell’intera comunità. Il primo appuntamento ha già registrato un’importante partecipazione, attirando utenti dal basso Piemonte, dalla provincia e dalla città. Molti dei partecipanti non facevano il bagno al mare da anni. Tra questi: Sabrina, 37 anni, di Genova che non entrava in mare da tre anni a causa dell’aggravarsi della sua disabilità e Marco, 30 anni, dell’entroterra genovese, che aspettava da cinque anni di poter tornare a fare il bagno. Al termine della giornata, i volontari OPSA erano stremati dal grande impegno profuso, ma ampiamente ripagati dai sorrisi e dalla felicità dei presenti. Informazioni e prenotazioni Per partecipare o ricevere informazioni sui prossimi appuntamenti di domenica 23 e domenica 30 agosto presso la spiaggia Ex Capo Marina di Corso Italia (accessibile da Via del Forte di San Giuliano), è possibile inviare una mail a: genova.sviluppo@liguria.cri.it