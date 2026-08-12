Treni, lavori nella stazione di Mele: la Genova Acqui Terme chiude per (quasi) un mese

Genova. Dal 18 agosto al 13 settembre 2026 la circolazione dei treni sulla linea Genova-Acqui Terme sarà completamente sospesa per consentire l’esecuzione di interventi infrastrutturali e di potenziamento previsti da Rfi che prevedono la realizzazione della nuova galleria artificiale di Mele, situata tra la stazione di Mele e l’imbocco della galleria del Turchino, per la messa in sicurezza della tratta rispetto ai fenomeni franosi.

Il periodo dell’interruzione è stato programmato per ridurre l’impatto sui viaggiatori, evitando le fasi di maggior traffico pendolare e il calendario scolastico. Contestualmente, si procederà al consolidamento delle gallerie Ciso e Cantalupo, al rinnovo dell’armamento ferroviario, al cambio del binario sulla travata metallica di Orbregno e alle ispezioni di ponti e viadotti tra Ovada e Acqui Terme.

Bus sostitutivi

Nel periodo di stop della linea, Trenitalia garantisce un servizio di bus sostitutivi tra le stazioni di Genova Brignole e Acqui Terme, i cui orari sono soggetti alle condizioni del traffico stradale. I bus non effettuano fermate presso le stazioni di Genova Borzoli, Genova Costa di Sestri Ponente, Genova Granara, Genova Acquasanta e Mele. Per i collegamenti con la stazione di Rossiglione è attivo un servizio specifico via Strada Provinciale con interscambio necessario a Campoligure Masone (per chi viaggia da o per Genova) oppure a Ovada (per chi viaggia da o per la tratta Ovada/Acqui Terme).

A bordo dei bus sostitutivi non è consentito il trasporto di biciclette e di mezzi di micromobilità elettrica come monopattini, monowheel o hoverboard. È vietato l’accesso agli animali di grossa taglia, mentre è sempre ammesso il trasporto dei cani da assistenza. I dettagli sui punti di fermata e gli aggiornamenti di viaggio sono consultabili sui canali digitali di Trenitalia, nella sezione Infomobilità, tramite l’app e il call center dedicato.