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Attenzione

Treni, lavori nella stazione di Mele: la Genova Acqui Terme chiude per (quasi) un mese

Saranno attivati bus sostitutivi che collegheranno direttamente Brignole con Acqui Terme

lavori nodo genova treni
Foto d'archivio

Genova. Dal 18 agosto al 13 settembre 2026 la circolazione dei treni sulla linea Genova-Acqui Terme sarà completamente sospesa per consentire l’esecuzione di interventi infrastrutturali e di potenziamento previsti da Rfi che prevedono la realizzazione della nuova galleria artificiale di Mele, situata tra la stazione di Mele e l’imbocco della galleria del Turchino, per la messa in sicurezza della tratta rispetto ai fenomeni franosi.

Il periodo dell’interruzione è stato programmato per ridurre l’impatto sui viaggiatori, evitando le fasi di maggior traffico pendolare e il calendario scolastico. Contestualmente, si procederà al consolidamento delle gallerie Ciso e Cantalupo, al rinnovo dell’armamento ferroviario, al cambio del binario sulla travata metallica di Orbregno e alle ispezioni di ponti e viadotti tra Ovada e Acqui Terme.

Bus sostitutivi

Nel periodo di stop della linea, Trenitalia garantisce un servizio di bus sostitutivi tra le stazioni di Genova Brignole e Acqui Terme, i cui orari sono soggetti alle condizioni del traffico stradale. I bus non effettuano fermate presso le stazioni di Genova Borzoli, Genova Costa di Sestri Ponente, Genova Granara, Genova Acquasanta e Mele. Per i collegamenti con la stazione di Rossiglione è attivo un servizio specifico via Strada Provinciale con interscambio necessario a Campoligure Masone (per chi viaggia da o per Genova) oppure a Ovada (per chi viaggia da o per la tratta Ovada/Acqui Terme).

A bordo dei bus sostitutivi non è consentito il trasporto di biciclette e di mezzi di micromobilità elettrica come monopattini, monowheel o hoverboard. È vietato l’accesso agli animali di grossa taglia, mentre è sempre ammesso il trasporto dei cani da assistenza. I dettagli sui punti di fermata e gli aggiornamenti di viaggio sono consultabili sui canali digitali di Trenitalia, nella sezione Infomobilità, tramite l’app e il call center dedicato.

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