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Il programma

Genoa verso la sfida di coppa all’Ascoli: mercoledì il test match contro la Primavera di Criscito

Ai box i convalescenti Havel, Meichtry, Nuredini, Traorè e Venturino. Ostigard e Matturro regolarmente in gruppo

Generico agosto 2026

Genova. È iniziata al centro sportivo la settimana che accompagnerà il Genoa verso la prima gara ufficiale della stagione. Domenica, contro l’Ascoli, ci sarà in palio il passaggio ai sedicesimi di finale di Coppa Italia: una sfida da dentro o fuori alla quale la squadra di Daniele De Rossi è arrivata dopo aver aperto la settimana con una giornata intensa di lavoro.

Riunioni, video-analisi, esercitazioni in campo e in palestra hanno scandito la prima giornata Poi spazio al lavoro sul campo, con la prima sessione di allenamento della settimana. Non hanno preso parte alla seduta i convalescenti Havel, Meichtry, Nuredini, Traorè e Venturino. La buona notizia arriva invece da Matturro, tornato ad allenarsi in gruppo dopo l’esperienza della scorsa stagione al Levante. Ha svolto regolarmente il lavoro anche Ostigard, ultimo dei nazionali a rientrare dopo l’impegno al Mondiale.

Il programma proseguirà mercoledì mattina con un allenamento congiunto contro la Primavera di mister Domenico Criscito, ancora imbattuta nelle amichevoli disputate in questa fase di pre-season.

Toccata, inoltre, quota 25’000 abbonati durante la nuova campagna abbonamenti rossoblù.

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