Genoa, il giovane Scaglione ricercatissimo: rifiutata la prima offerta del Borussia Dortmund. Masini verso il Frosinone

Genova. Spuntano alcune novità lato uscite per il Genoa. Tra settore giovanile e prima squadra, si segnalano tanti interessamenti per il trequartista classe 2010 Roberto Scaglione.

Chi si è mosso più concretamente è il Borussia Dortmund. Una prima proposta è stata respinta da parte del club rossoblù. Si tratta su una base di un milione di euro. Da attendere un successivo rilancio della società giallonera, molto interessata al giocatore ligure proveniente da Andora. Su di lui ci sono anche altre realtà importanti come Inter, Milan, Juventus, Paris Saint-Germain e Bayern Monaco.

Come giocatore più di esperienza, dopo l’ufficialità della partenza di Alessandro Vogliacco alla Cremonese, ora è Patrizio Masini il prossimo in procinto a salutare l’ambiente rossoblù: il centrocampista è diretto verso il Frosinone.