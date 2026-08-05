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Genoa, raggiunta quota 20mila abbonamenti

L'11 e il 12 agosto la finestra per il cambio posto. Oggi aperta la sede dei Figgi do Zena per le iscrizioni alla Genoa Supporters Academy

Genoa - Milan gradinata nord

Genova. Il Genoa comunica che la campagna abbonamenti ha raggiunto quota 20mila adesioni a tre giorni dalla conclusione del periodo di prelazione, che terminerà l’8 agosto.

Per i sottoscrittori del pacchetto “Unica”, che hanno pagato 60 euro in più rispetto alla quota base, le maglie Kombat home e away 2026/27 sono ritirabili al Genoa Store di piazza Banchi.

L’abbonamento è valido per 19 partite più l’esordio in Coppa Italia.

Le prelazioni possono essere esercitate sul sito ufficiale Genoa CFC (possibile la transazione singola), al Ticket Office via al Porto Antico 4 – Genova (aperto 7 giorni su 7 tranne questa domenica 9 agosto: orario 10-19); al Genoa Store via Vittorio Veneto 48 – Chiavari (da martedì a sabato: ore 10-14 e 15.

Il Ticket office riaprirà l’11 e 12 agosto per la fase finale del cambio posto. Per chi invece vuole fare partecipare alla Genoa Supporters Academy, oggi è aperta la sede dei Figgi do Zena dalle 18 alle 21.30 per nuove adesioni (sono già 700 gli iscritti). La Genoa Supporters Academy è al primo anello dei Distinti. Per iscriversi sono necessari: tessera del tifoso (Dna Rossoblù) in corso di validità, iscrizione a My Genoa. Quote: adulto: 350 euro, minore: 20 euro. Iscrizione: 10 euro.

 

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