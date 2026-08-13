Genoa, proseguono i lavori verso la Coppa Italia: Colombo e Messias a segno nel test match contro la Primavera

Genova. Il Genoa continua la marcia di avvicinamento alla sfida di Coppa Italia contro l’Ascoli prevista per domenica 16 agosto alle ore 18. Per la squadra di De Rossi si tratta del primo impegno ufficiale stagionale.

Ieri i rossoblù hanno svolto un allenamento congiunto con la Primavera di Mimmo Criscito al Centro Sportivo ‘Signorini’. Nel finale della seduta è stato svolto un tempo regolamentare contro i giovani rossoblù, con i gol di Colombo e Messias.

Nessuna novità dell’infermeria rispetto a quanto emerso negli scorsi giorni. Il programma prosegue oggi con una seduta singola.

I precedenti tra Genoa e Ascoli (informazioni tratte dall’archivio storico del Museo del Genoa)

Dal 1971 Genoa e Ascoli si sono affrontati 26 volte in gare ufficiali, tra campionato e Coppa Italia. Il primo confronto risale al 17 gennaio 1971, in Serie C, quando il Genoa affrontò il Del Duca Ascoli: finì 1-1. Il bilancio complessivo è favorevole ai rossoblù, con 11 vittorie, 10 pareggi e 5 sconfitte, 33 gol segnati e 17 subiti.

Il risultato più largo della sfida risale al 12 novembre 1972, quando al Ferraris il Genoa travolse l’Ascoli 6-1, ancora oggi il massimo scarto nella storia del confronto.

In Serie A le due squadre si sono incontrate 10 volte tra il 1981 e il 1992, senza mai una sconfitta rossoblù: 4 vittorie e 6 pareggi, con appena una rete subita dal Genoa. Particolarmente significativa la sequenza di sei 0-0 tra il 1981 e il 1990.

Perfettamente equilibrata anche la distribuzione geografica: 13 gare a Genova e 13 ad Ascoli. Al Ferraris il Genoa ha ottenuto 8 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta, confermando lo stadio genovese come terreno particolarmente favorevole.

Due, invece, i precedenti in Coppa Italia: nel 2007 l’Ascoli vinse 3-2 ai supplementari, mentre nel 2019 il Genoa si impose con lo stesso risultato.

L’ultimo confronto risale al 6 maggio 2023, quando il Genoa vinse 2-1 al Ferraris nella stagione che avrebbe riportato il club in Serie A.