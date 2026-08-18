Genoa, nessuna lesione per Havel: solo un risentimento

Genova. Nulla di grave per Elias Havel. Per l’attaccante del Genoa, che aveva accusato un fastidio durante il finale della partita contro l’Ascoli, sono state escluse lesioni all’adduttore. Oggi per lui l’inizio delle terapie di recupero, si valuterà di giorno in giorno. Resta ancora in dubbio la sua presenza alla prima partita di campionato contro il Napoli.

A tal proposito, oggi è uscita la prevendita dei biglietti per la gara di sabato prossimo alle 20:45 presso lo stadio Luigi Ferraris. I tagliandi saranno disponibili da mercoledì alle ore 10 attraverso i consueti canali di vendita: genoacfc.it, Ticket Office, Store Chiavari e ricevitorie autorizzate. Ogni persona potrà acquistare fino a 4 biglietti per i settori ordinari. Per gli abbonati sarà inoltre possibile usufruire del servizio di rivendita del proprio posto, attivo fino a tutta la giornata di venerdì. È previsto infine il divieto di vendita dei biglietti per i settori ordinari ai residenti nella regione Campania

Tariffa Intera (*Under 16) – Prezzi Base

Distinti Centrali: € 150 (*75)

Distinti Laterali: € 100 (*50)

Gradinata Laterale: € 40 (*20)

Gradinata Zena: € 40 (*20)

Gradinata Nord (serv. rivendita): € 40 (*20)

Settore Ospiti: € 45

Tribuna Inferiore: € 180 (*90)

Tribuna Superba: € 300

Ufficiale, inoltre, la data della sfida di Coppa Italia contro il Sudtirol valevole per i sedicesimi di finale: si giocherà al Ferraris il 15 settembre alle 18.