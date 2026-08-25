Proteste dopo Genoa – Napoli, Diego Lopez squalificato sino all’8 settembre

Genova. Dopo il danno anche la beffa: il chief of football del Genoa Diego Lopez è stato squalificato sino all’8 settembre.

Nei concitati momenti successivi al fischio finale di Genoa – Napoli, a causa del fallo subito da Vasquez in occasione del primo gol e non sanzionato né dall’arbitro Di Bello né dal Var, i giocatori sono stati allontanati per evitare ulteriori problemi oltre all’ammonizione arrivata a Ostigard e Sabelli, entrambi in panchina.

Le proteste nei confronti del direttore di gara sono state effettuate dallo stesso Diego Lopez, che però, secondo quanto dichiarato dall’arbitro e riportato dal giudice sportivo, non era inserito nella distinta di gara.

La motivazione della squalifica, oltre all’aspetto puramente “burocratico” è però legata anche a quanto ha scritto Di Bello nel referto ufficiale di gara: Diego Lopez ha “contestato ripetutamente una decisione arbitrale, assumendo un atteggiamento aggressivo, reiterando tali proteste anche negli spogliatoi e impedendo al direttore di gara di chiudere la porta del proprio spogliatoio per alcuni momenti“.

Il Genoa, al momento, sta valutando se presentare un ricorso.