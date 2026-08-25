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Beffa

Proteste dopo Genoa – Napoli, Diego Lopez squalificato sino all’8 settembre

Secondo il referto di Di Bello, Lopez ha tenuto un atteggiamento aggressivo impedendo al direttore di gara di chiudere la porta del proprio spogliatoio per alcuni momenti

diego lopez

Genova. Dopo il danno anche la beffa: il chief of football del Genoa Diego Lopez è stato squalificato sino all’8 settembre.

Nei concitati momenti successivi al fischio finale di Genoa – Napoli, a causa del fallo subito da Vasquez in occasione del primo gol e non sanzionato né dall’arbitro Di Bello né dal Var, i giocatori sono stati allontanati per evitare ulteriori problemi oltre all’ammonizione arrivata a Ostigard e Sabelli, entrambi in panchina.

Le proteste nei confronti del direttore di gara sono state effettuate dallo stesso Diego Lopez, che però, secondo quanto dichiarato dall’arbitro e riportato dal giudice sportivo, non era inserito nella distinta di gara.

La motivazione della squalifica, oltre all’aspetto puramente “burocratico” è però legata anche a quanto ha scritto Di Bello nel referto ufficiale di gara: Diego Lopez ha “contestato ripetutamente una decisione arbitrale, assumendo un atteggiamento aggressivo, reiterando tali proteste anche negli spogliatoi e impedendo al direttore di gara di chiudere la porta del proprio spogliatoio per alcuni momenti“.

Il Genoa, al momento, sta valutando se presentare un ricorso.

 

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