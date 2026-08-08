Il Deportivo A Coruna vince il Trofeo Spagnolo, Genoa sconfitto 0-1

Genova. Il Deportivo A Coruna vince la sedicesima edizione del trofeo Spagnolo, Genoa sconfitto 0-1 per la rete di Sanchez Rey all’83’ che insacca un assist di Eddachouri andato via sulla destra dopo un errore di Mitaj in disimpegno e Puczka che si fa anticipare. Genoa ancora poco incisivo, con il portiere avversario che è stato impegnato solo nella ripresa su un rasoterra di Otoa da fuori area.

Primo tempo Genoa – RC Deportivo a Coruna

Gran caldo e ritmi non proprio esaltanti nei primi 45 minuti, preceduti da una commemorazione per Vincenzo Claudio Spagnolo alla presenza della famiglia. Lo striscione Claudio sistemato dietro la porta sotto la Gradinata Nord. Sugli spalti non mancano cori e qualche riferimento ai fatti della nottata, con scontri avvenuti nel centro storico.

De Rossi sceglie Mitaj esterno sinistro dal primo minuto, Sabelli a destra. Comparto offensivo affidato a Vitinha, con Baldanzi a supporto. Qualche bello spunto iniziale per entrambi, ma Vitinha un po’ macchinoso nella manovra.

Otoa ben sostituisce Ostigard, in panchina ma non ancora pronto essendo appena rientrato. Per il numero 34 un intervento difensivo straordinario al 16′ in scivolata in area di rigore su Aubameyang e poi ottima copertura dello specchio sempre su Aubameyang che aveva scartato Bijlow (28′). Nessuna vera occasione da rete, per il Genoa un tentativo di Ellertsson (24′) e Amorim (29′) entrambi scaturiti da un corner ed entrambi fuori dallo specchio della porta.

Il Genoa regala una palla sanguinosa al Deportivo con Bijlow, che passa il pallone a Yanez, ma Vasquez fa buona guardia usando il fisico (36′). Nulla da segnalare sino alla fine del tempo regolamentare, se non due ammoniti, tutti del Deportivo.

Secondo tempo

La ripresa è più vivace, anche grazie ai cambi, con Mella Boullon del Deportivo che dà quella verticalità alla squadra che mancava agli spagnoli. Deportivo ancora falloso e sul taccuino dei cattivi finisce anche Amatucci, che strattona e poi atterra da dietro Baldanzi.

Al 61′ ancora Otoa ci prova con un’azione personale e un rasoterra dal limite che viene deviato in corner, ma è il Deportivo ad andare vicino al gol in due occasioni in cui Bijlow è bravo a respingere prima su Aubameyang (56′) e poi, più difficile per la distanza ravvicinata, su Mella Boullon (61′).

Girandola di cambi: nel Genoa entrano Colombo e Messias, poi Puczka e Martin, ma è il Deportivo a passare: Sanchez Rey infila Bijlow in diagonale su assist di Eddahchouri, errore di Mitaj in disimpegno arretrato, con Puczka che si fa anticipare: prateria per il numero 9 del Deportivo che in rasoterra pesca il compagno che insacca (83′). Niente da fare per il Genoa, che non riesce a pareggiare. Il trofeo è degli spagnoli.

Genoa – RC Deportivo a Coruna minuto per minuto

90′ 4 minuti di recupero

89′ Ancora un corner per il Deportivo

84′ Esce Mitaj entra Doumbia, esce Amorim e entra Wiafe

83′ Gol del Deportivo: Sanchez Rey infila Bijlow in diagonale su assist di Eddahchouri, errore di Mitaj in disimpegno arretrato, con Puczka che si fa anticipare: prateria per il numero 9 del Deportivo che in rasoterra pesca il compagno che insacca

78′ Nel Genoa entrano Puczka e Martin per Baldanzi e Vasquez

75′ Tiro da fuori area di Gil-Carcedo, Bijlow blocca senza problemi

72′ Tanti cambi nel Deportivo: escono Loureiro, Amatucci, Soriano, Comas, Nsongo, Yanez, Barcia. Entrano Fernandez, Gijselhart, Rodriguez, Jimenez, Ede, Luismi Cruz, Sanchez Rey

71′ Sosta per bere, come nel primo tempo

67′ Vasquez resta a terra per un colpo subito al ginocchio, ne approfitta Mella Boullon che se ne va sulla destra e mette in mezzo per Yanez che spara alto dal cuore dell’area di rigore

66′ Diagonale di Ameijenda a metà tra un tiro e un passaggio bloccato a terra da Bijlow

64′ Corner per il Genoa: batte Mitaj, colpo di testa di Vasquez che rimbalza su Otoa

62′ Doppio cambio nel Deportivo esce Aubameyang per Eddahchouri e Angelino per Quagliata

61′ Doppio cambio per il Genoa, fuori Sabelli per Colombo e Frendrup per Messias. Ora Vitinha viene arretrato all’altezza di Baldanzi, mentre Colombo va a fare la punta centrale

61′ Occasione Deportivo! Lancio per Mella Boullon che aggancia in area di rigore e tira in porta: Bijlow respinge

56′ Nell’azione successiva il Deportivo arriva al tiro con Aubameyang, Bijlow respinge. La palla resta lì e il portiere rossoblù blocca

55′ Baldanzi travolto in area di rigore, per l’arbitro non c’è nulla

51′ Discesa di Otoa che arriva all’altezza della lunetta e tenta il tiro: Riquelme devia il rasoterra in corner. Sugli sviluppi nulla di fatto, schema che non riesce al Genoa

50′ Ammonizione per Amatucci, che prima strattona e poi atterra da dietro Baldanzi

47′ Discesa di Mella Boullon sulla destra, palla in mezzo, ma Vasquez anticipa tutti

46′ Doppio cambio nel Deportivo: escono Carrillo e Noubi per Mella Boullon e Ameijenda

45′ Due minuti di recupero

40′ Ammonito anche Comas, che ostacola una rimessa laterale. Partita che in realtà non è neanche troppo nervosa.

36′ Errore di Bilow che regala il pallone a Yanez, ma la difesa ancora una volta è attenta ed evita pericoli grazie a Vasquez

33′ Ammonito Noubi per un intervento falloso su Mitaj e sulla battuta del calcio piazzato di Sabelli colpo di testa di Barcia a liberare in corner

29′ Sul corner Vitinha tocca il pallone col corpo e la sfera arriva ad Amorim che da fuori area tenta il tiro: niente da fare, palla fuori

28′ Occasione Deportivo! Aubameyang supera Bilow in uscita ma non riesce a concludere a rete, anche grazie alla copertura dello spazio da parte di Otoa e Vasquez. Il Genoa si salva con Otoa che intercetta il pallone e nel rovesciamento di fronte conquista un corner

24′ Sosta per bere, fa molto caldo al Ferraris

24′ Sulla battuta la palla arriva proprio a Ellertsson, che dal limite tenta il tiro: palla sopra la traversa

23′ Spunto sulla fascia di Mitaj, che serve Ellertsson in verticale. L’islandese mette in mezzo, ma un difensore del Deportivo respinge in corner

16′ Grande intervento difensivo di Otoa in scivolata su Aubameyang in area di rigore

15′ Tentativo di Ellertsson in area di rigore murato dalla difesa, su bella intuizione di Amorim, anche lui ostacolato nel tentativo dagli spagnoli

13′ Ritmi piuttosto blandi in questa prima parte di gara con il Genoa che comunque mantiene di più il possesso palla

8′ Batte Mitaj, la palla attraversa l’area senza che nessuno riesca a intervenire

7′ Baldanzi per Vitinha, il portoghese si allarga e serve un assist rasoterra per lo stesso compagno, ma la difesa del Deportivo mette in corner

4′ Primo corner per il Deportivo: Otoa respinge un tentativo di Nsongo

1′ Partiti con palla al Genoa, Vitinha e Baldanzi

Al Ferraris si gioca il Trofeo Spagnolo tra Genoa e Real Club Deportivo A Coruna, 16esima edizione.

Prima della gara il ricordo di Vincenzo Claudio Spagnolo con lo striscione a lui dedicato sotto la Nord e un mazzo di fiori portato dalla famiglia, presente il papà Cosimo. Il direttore generale Flavio Ricciardella ha consegnato loro una targa ricordo.

L’albo d’oro del trofeo è guidato dal Genoa che ha vinto 11 volte, poi Bologna (1997), Inter (1998), Torino (1999) e Chievo (2002).

Genoa: Bijlow, Marcandalli, Otoa, Vasquez (78′ Martin), Sabelli, Amorim, Frendrup, Ellertsson, Mitaj, Baldanzi (78′ Puczka), Vitinha.

Allenatore: De Rossi.

A disposizione: Sommariva, Stolz, Martin, Ostigard, Messias, Klisys, Norton-Cuffy, Colombo, Puczka, Doumbia, Wiafe, Doucouré, Vaz, Sow.

Rc Deportivo: Leo Roman, Noubi, Comas (46’Ameijenda), Barci, Angelino, Carrillo (46′ Mella Boullon), Soriano, Amatucci, Villares, Aubameyang, Nsongo.

Allenatore: Hidalgo

A disposizione: Parreno, Eddahchouri, Quagliata, Gil-Carcedo, Gijselhart, Hernandez, Ede, Jimenez Llorente, Leonardo, Mouriz, Rey.

Arbitro: Gauzolino.

Assistenti: Nicosia, Brunetti. Quarto uomo: Tassano.

Ammonito: Noubi, Comas, Amatucci (D)

Spettatori: paganti 9338: incasso di 122.134. Parte del ricavato devoluto all’associazione Music for Peace