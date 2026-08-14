Genoa, De Rossi: “Contro l’Ascoli voglio il miglior Genoa. La Coppa Italia non si snobba”

Il Genoa esordisce in Coppa Italia, 32^ di finale, domenica alle ore 16,30 contro l’Ascoli al Ferraris. Prima ufficiale per i rossoblù di Daniele De Rossi. Un inizio di stagione speciale per il tecnico romano, alla seconda esperienza dall’inizio su una panchina. Quella con la Roma non era andata bene visto che l’esonero arrivò dopo poche giornate. DDR ha ammesso di aver snobbato la Coppa Italia l’anno scorso per via della delicata situazione in campionato. Quest’anno, ha lasciato intendere, potrebbe essere diverso. D’altronde, seppur il torneo sia progettato per favorire le big, potrebbe regalare qualche serata memorabile a un pubblico che risponde sempre presente nonostante stagioni non proprio esaltanti negli ultimi due anni.

Dopo le amichevoli, che miglioramenti si aspetta dalla squadra contro l’Ascoli?

“Mi aspetto uno step migliorativo e una maggiore qualità delle giocate. Contro il Deportivo il campo non aiutava, ma anche la condizione fisica incide: in questa fase le gambe sono pesanti e la testa va più facilmente in affanno. Dobbiamo comunque ridurre al minimo gli errori tecnici e le palle perse senza pressione”.

Sono partiti Ekuban ed Ekator. Che caratteristiche cerca nel nuovo attaccante? E come sta Havel?

“Havel sta bene e mi dà la sensazione di capire sempre di più quello che vogliamo da lui. Per quanto riguarda l’attaccante, cerchiamo soprattutto giocatori capaci di attaccare la profondità. Non deve essere per forza un velocista, ma deve avere la capacità di attaccare lo spazio”.

Come valuta la crescita di Otoa e il rientro di Ostigard?

“Otoa ha fatto un ottimo precampionato ed è in crescita anche dal punto di vista della personalità. Per me è il quarto titolare della difesa e deve migliorare soprattutto nella comunicazione, perché un centrale deve farsi sentire e guidare il reparto. Ostigard, invece, sta recuperando la condizione e dovrà mettere minuti nelle gambe.”

Che emozioni prova alla vigilia della prima gara ufficiale?

“Sono emozionato e contento, ma anche più responsabile rispetto allo scorso anno. La cosa positiva è che partiamo tutti da zero e possiamo programmare il nostro percorso. Sono anche sollevato dal fatto che finiscano le amichevoli: non le ho mai amate particolarmente. Servono per lavorare, ma spesso possono dare giudizi fuorvianti.”

Quanto conta la Coppa Italia per il Genoa?

“Non vogliamo snobbarla. Contro l’Ascoli schiereremo la miglior formazione possibile perché vogliamo passare il turno. È una squadra inferiore sulla carta, ma molto fastidiosa e capace di mettere in difficoltà chiunque. La Coppa Italia permette anche di sognare: non diciamo che dobbiamo vincerla, ma proveremo ad andare avanti partita dopo partita.”

Come sta Havel dal punto di vista fisico?

“Ha una buona conoscenza del calcio e capisce rapidamente quello che gli chiediamo. È arrivato discretamente pronto dal punto di vista aerobico, ma deve ancora allenarsi con la squadra. Sarà della partita, anche se non vogliamo rischiarlo dall’inizio. Lui e Ostigard dovranno mettere minuti nelle gambe in vista dell’esordio in campionato.”

Cosa si aspetta ancora dal mercato?

“Ora preferisco parlare meno di mercato e concentrarmi sulle partite. Le esigenze sono sempre quelle di cui abbiamo già parlato. Cercheremo di completare la rosa con giocatori che vogliono venire al Genoa e che la società può permettersi”.

Norton-Cuffy potrebbe essere condizionato dalle possibili dinamiche di mercato?

“Al momento nessuno mi ha comunicato nulla. Quindi, se non cambieranno le cose, per me gioca. È chiaro che bisogna tenere conto anche degli interessi economici e societari, ma oggi la situazione è questa”.

Avete già scelto il rigorista?

“Non ancora. Stiamo provando diversi giocatori perché i rigori vanno allenati. Non sono solo una questione di coraggio o di componente emotiva: bisogna studiare i portieri e trovare il modo migliore per calciarli. Lavoreremo anche sulle punizioni e sui calci piazzati”.

Quali sono i tempi di recupero di Meichtry e Traoré?

“Per Meichtry dovrebbero servire ancora due o tre settimane dopo la distorsione al collaterale. Traoré, invece, è un infortunato di lungo periodo. Non vogliamo mettere fretta a nessuno: deve tornare quando sarà pronto e senza correre rischi”.