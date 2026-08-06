Calciomercato Genoa, arriva Sow. Ora caccia al bomber, resta viva la pista El Shaarawy

Genova. Djibril Sow oggi sosterrà le visite mediche di rito e poi la firma sul contratto che lo legherà al Genoa fino al 2030. Il 29enne svizzero è arrivato a Genova nella giornata di ieri (5 agosto) e si trasferisce dal Siviglia a cui andranno 4 milioni di euro.

Centrocampista duttile era la pedina che De Rossi stava aspettando. Ha preso parte all’ultimo mondiale con la Svizzera dove ha giocato sulla trequarti, forte fisicamente porta intensità in mezzo al campo. Con la maglia del Siviglia è sceso in campo 90 volte, tra campionato e coppa, segnando 8 reti, con lui il Grifone acquista esperienza internazionale.

Per quanto riguarda invece il reparto offensivo manca ancora da riempire una casella. Diversi i nomi su cui il Genoa continua a ragionare, si vuole dare a De Rossi un attaccante pronto. La pista Piccoli è sempre viva ma non è stata abbandonata l’ipotesi che porterebbe in rossoblù l’attaccante scozzese Ure. Il classe 2004 è attualmente in Svezia dove gioca con la maglia del Sirius.

Per l’attacco si guarda anche al giovane nigeriano e naturalizzato francese George Ilenikhena. Il classe 2006 è in forza al Al-Ittihad, con cui i rapporti sono ottimi visto la recente operazione che ha portato al Genoa Mario Mitaj.

La recente partita con il Bournemouth ha anche permesso alla dirigenza rossoblù di poter effettuare un approccio per l’attaccante Daniel Jebbison. Centravanti classe 2003 del Bournemouth che ha segnato nell’amichevole del 4 agosto.

Il Genoa lavora anche sulle cessioni. Tra i partenti potrebbe esserci Norton Cuffy, al momento però non è ancora arrivata l’offerta giusta. Sempre in piedi la pista che porta lontano da Genova

Morten Frendrup.

Va tenuto in considerazione anche l’effetto mondiale. Ostigard e capitan Vasquez, che ben hanno figurato, hanno attirato su di loro occhi di alcuni club italiani ma non solo. Con la giusta offerta, uno dei due, potrebbe partire.

Capitolo a parte per Stephan El Sharaawy. Tra l’entourage del giocatore e la società, al momento, non ci sono stati contatti ma il savonese parla spesso con De Rossi, suo ex compagno ai tempi della Roma. Per Stephan significherebbe chiudere un cerchio, ha debuttato nel “mondo dei grandi” proprio con la maglia del Grifone. De Rossi lo apprezza, resta da sciogliere il nodo dell’ingaggio.

L’attaccante, classe 1992, non ha ancora accettato l’offerta della squadra saudita Al Shabab. Il ritorno in maglia rossoblù non è del tutto chiuso.