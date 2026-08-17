Genoa, è un Colombo 2.0 più maturo: “Le pressioni mi caricano”

Genova. Inizia con un gol la seconda stagione al Genoa di Lorenzo Colombo. L’attaccante ha segnato il momentaneo 3-1, mettendo praticamente in ghiaccio il passaggio del turno in un secondo tempo di maggiore scioltezza nella sua totalità.

“C’era tanta voglia di iniziare questa stagione, quindi di cominciare con le partite che contano. Chiaramente dobbiamo anche riconoscere che il livello dei nostri avversari oggi era di una categoria inferiore e non è quello che ci troveremo ad affrontare già da sabato prossimo – dichiara l’attaccante rossoblù -. Abbiamo fatto un buon passo avanti, una buona partita, provando a fare le cose che il mister ci ha chiesto. Prendiamo fiducia e guardiamo avanti“.

Per il classe 2002 tanto lavoro sporco durante il suo impiego contro l’Ascoli: “Fa piacere che venga notato. Per chi fa il mio ruolo, chiaramente, la cosa più importante è fare gol. Oggi l’ho fatto, me lo porto a casa e lavoro, guardo avanti, perché è questo che devo fare. Dobbiamo ancora trovare la forma migliore, infatti è una cosa sulla quale stiamo lavorando parecchio. Non si può pensare di essere super lucidi già dall’inizio, soprattutto con un fisico come il mio, che è un po’ più pesante e ha bisogno di qualche partita per carburare e prendere ritmo. Fare gol già alla prima partita è comunque una cosa che aiuta: aiuta la fiducia e aiuta il morale”.

“Quest’anno mi si chiede ancora di più. C’è più responsabilità, perché sono alla seconda stagione. Questa cosa mi carica e sono contento di avere queste pressioni, perché sono proprio le cose che ti danno più emozione – continua – Anche personalmente voglio dimostrare prima di tutto a me stesso di riuscire a prendermi queste responsabilità, dimostrare chi sono realmente e cosa posso fare. Sono contento di fare un altro anno qua e di prendere queste responsabilità, perché significa che sono un giocatore cresciuto e più maturo e che posso farlo”.

A parte il suo percorso nella trafila del Milan, con il quale è cresciuto, per Colombo è la prima volta che gli capita di fare due stagioni consecutive nello stesso club: “Penso che possa essere una cosa che mi aiuterà nell’arco della stagione. Però devo sempre, come mi dicevano i miei genitori e i miei allenatori, volare basso e pensare di dover fare sempre qualcosa in più. Devo stare vigile, perché l’errore è dietro l’angolo. Devo cercare di non commetterlo e di dimostrare sempre qualcosa in più. È impossibile accontentarsi per chi fa questo sport e soprattutto per chi fa questo ruolo”.

Sui miglioramenti da fare: “Dobbiamo migliorare tante cose, ma penso sia normale per tutte le squadre: non si trova mai la perfezione, c’è sempre qualcosa da migliorare. Siamo all’inizio della stagione e ci sono tanti nuovi giocatori. Dobbiamo fargli capire l’importanza di vestire questa maglia e di giocare in questo stadio. Prima di tutto dobbiamo dimostrare sul campo il carattere e l’intensità che contraddistinguono questa squadra e questa rosa. Poi dobbiamo essere molto più puliti tecnicamente. Il campo nuovo spero e penso che ci aiuterà. Guardiamo avanti e lavoriamo ogni settimana”.

“Questo periodo di movimento per il mercato, se è difficile per la nostra rosa, lo è anche per le altre. È molto importante avere lo scheletro dei giocatori che sono qui da più tempo e che formano il gruppo principale. Dobbiamo capire che già da oggi è successo qualcosa di importante: dobbiamo accendere l’interruttore perché la stagione è partita. Non vogliamo fare come nelle ultime due stagioni, che sono partite male per poi riprenderci“, conclude Colombo.