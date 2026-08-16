Il Genoa rimonta l’Ascoli, De Rossi: “Bene la reazione. Bisogna completare la squadra, mancano caratteristiche”

Genova. Il Genoa riesce nella rimonta all’Ascoli nel secondo tempo, scrollandosi di dosso la pressione di una prima frazione bloccata anche emotivamente. Mister Daniele De Rossi ha sottolineato l’importanza della reazione e della serietà con la quale il gruppo ha affrontato la partita, spiegando però gli aspetti dove è necessario fare uno step in più. Un sospiro di sollievo, inoltre, la continua spinta senza “mugugni” da parte del pubblico.

Sul mercato, invece, il tecnico ritiene ci sia bisogno ancora di alcuni rinforzi per poter completare una squadra a cui, come dice lo stesso De Rossi, mancano delle caratteristiche. Da valutare le condizioni di Havel.

La partita

L’Ascoli gioca molto bene. Lo aveva dimostrato contro Lazio e Frosinone e ne eravamo pienamente consapevoli. Siamo andati a tirare meno volte di quanto avremmo potuto, è mancato l’ultimo passaggio. La buona notizia è che abbiamo fatto una partita seria, senza disunirci. Dopo il gol c’è stata più intensità mentale: dobbiamo diventare grandi anche sotto questo aspetto.

Mi è piaciuta la reazione e la serietà con la quale i ragazzi hanno affrontato la partita. Sono felice che lo stadio sia stato insieme a noi e che non ci siano stati mugugni, che non ci saremmo meritati. Sono contento perché vincere non è mai facile, soprattutto visti gli ultimi risultati tra squadre di Serie A e Serie B.

Non mi è piaciuto troppo il blocco basso: potevamo tirare di più in porta. Dobbiamo vincere le partite con le nostre armi. Forse non siamo una squadra che può fare quel tipo di gioco e dobbiamo arrivare in porta in un’altra maniera.

Le sostituzioni post intervallo

Questa è la prima e unica volta che do una spiegazione per le sostituzioni. Volevo che tutti quelli indietro di condizione giocassero almeno 45 minuti, come Ostigard e Sow. Non avrei mai fatto questi cambi perché non stavano facendo male.

Oggi c’era una categoria e passa di differenza. Dobbiamo essere lucidi quando giudichiamo le prestazioni e la condizione fisica. Bisogna portare tutti nelle condizioni di andare forte, alzando la qualità delle energie e quella tecnica.

Su Sow

Sow è un giocatore nettamente indietro di preparazione, ma è forte e ci darà una grande mano. Dobbiamo capire di quanto tempo ha bisogno.

È uno che fa passare la palla tra difesa e attacco. Ci farà giocare meglio e farà fare più gol a quelli che ha intorno. Non abbiamo visto neanche il 30% delle sue potenzialità e anche lui va servito meglio.

Su Wiafe e Havel

Wiafe è la dimostrazione che, per fare questo sport, bisogna correre forte. Se continua così giocherà tante partite. Quando lo metti in campo sei sicuro che va forte.

Sono contento per Havel, è un ragazzo positivo. Spero non si sia fatto niente, perché l’ho visto affaticato. Fa fatica a tenere certi carichi, deve migliorare molto il tocco di palla, ma cerca la porta. Ho paura che si sia rifatto male: lo scopriremo nei prossimi giorni.

Su Baldanzi

Quello di oggi è un assaggio del giocatore che è Baldanzi. Bisogna alzare la sua condizione e capire come sfruttarlo al meglio. Non ha il passo di Wiafe e Frendrup, perché non è un centrocampista.

È un giocatore forte, richiesto da me, sul quale la società ha fatto un investimento importante. Può e deve essere il giocatore immagine del Genoa dei prossimi anni. Toccando tante palle può ambire alla Nazionale.

Noi non siamo una squadra con tanta facilità di palleggio. Baldanzi renderebbe meglio se riuscissimo a girare maggiormente la palla. Tra l’altro sono felice che il campo sarà sistemato per la prima di campionato perché così è difficile giocare.

Sulla difesa e sul mercato

La linea difensiva è stata molto solida. Ostigard è una pedina più che fondamentale. Mitaj ha un buon piede e si sta inserendo nel campionato nuovo. Abbiamo fatto tante volte allenamento sui cross. Marcandelli è un giocatore di livello altissimo, ancora nascosto, grazie a Dio! Dovrà essere più pulito in area, bisogna lavorarci.

Ripartiamo. Con la società abbiamo cercato di capire cosa andava protetto. I difensori sono quelli da proteggere e che magari un domani cercheremo di vendere a cifre più alte di adesso. Non siamo tantissimi in difesa, bisogna vedere come completare il reparto.

A questa squadra mancano delle caratteristiche, ne parlavo con Blazquez e Lopez. Ero partito con un’idea già da marzo, non so se riusciremo a portarla in porto. Dobbiamo partire da quello che è più congeniale a questa squadra.

Il percorso in Coppa Italia

Le amichevoli non mi interessano per il risultato, ma per le informazioni che ci danno. Oggi, invece, mi interessava il risultato: uscire al primo turno contro una squadra di Serie B sarebbe stato il modo peggiore per iniziare. Quando sei sotto un po’ ci pensi.

Non vogliamo uscire dalla Coppa Italia. Sognare non conta nulla, però bisogna essere molto realisti su chi siamo oggi, io e la società. C’è gente da mettere dentro e tanto lavoro da fare.

Rispetto alle diverse idee che avevamo, bisogna capire dove vogliamo andare. È finito il tempo delle amichevoli.