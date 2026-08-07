Galliera, l’allarme dei sindacati: “Tagliati 50 posti letto nei reparti”

Genova. Ancora allarme da parte dei sindacati per l’ospedale Galliera, dove la situazione viene definita “oltre il livello di guardia”.

Luca Infantino, segretario generale funzione pubblica Cgil Genova, denuncia un taglio di circa 50 posti letto tra i vari reparti: “Ci troviamo di fronte a vere e proprie prove tecniche di smantellamento della sanità pubblica, frutto di una gestione che penalizza il personale e mette a rischio la tenuta dei servizi per i cittadini. La recente e consistente fuga di personale infermieristico dall’ente non è un caso isolato, ma la diretta conseguenza di condizioni di lavoro sempre più difficili, carichi di lavoro insostenibili e retribuzioni nettamente inferiori rispetto a quelle offerte dalle altre aziende sanitarie del territorio”.

“Meno letti nei reparti significano un inevitabile aumento del fenomeno del boarding nei pronto soccorso – prosegue Infantino – con utenti che si vedranno costretti ad attendere giorni su una barella in attesa di un ricovero che non c’è. A questo quadro già critico si aggiunge un ulteriore episodio gravissimo: di recente sono stati effettuati prelievi coatti direttamente dai cedolini degli stipendi del personale per porre rimedio a un presunto errore amministrativo dell’ente stesso. Un modus operandi inaccettabile che fa ricadere sulle tasche del personale le inefficienze gestionali della struttura. Non intenderemo far passare sotto silenzio quanto accaduto”.

“Come funzione pubblica Cgil ci riserviamo non solo di verificare minuziosamente la correttezza e la legittimità di tali trattenute, ma siamo pronti ad adire alle vie legali per tutelare i diritti e le retribuzioni delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti”, concludono dal sindacato.