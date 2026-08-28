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Malconcio

Gabbiano intrappolato in una lenza, salvato dai vigili del fuoco in un torrente a Voltri

L'intervento del distaccamento di Multedo nel Leira. Il volatile è stato consegnato al Cras per le cure necessarie

gabbiano salvato

Genova. Particolare intervento quello che nel pomeriggio di oggi, venerdì 28 agosto, ha visti impegnati i vigili del fuoco del distaccamento di Multedo.

Gli operatori sono stati chiamati a soccorrere un gabbiano nel letto del torrente Leira, a Voltri.

Il volatile era rimasto completamente attorcigliato in una lenza da pesca alla traina.

Una volta recuperato e liberato, non senza difficoltà, del groviglio, è stato consegnato a una volontaria del Cras, il centro recupero animali selvatici, per le cure necessarie.

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