Gabbiano intrappolato in una lenza, salvato dai vigili del fuoco in un torrente a Voltri

Genova. Particolare intervento quello che nel pomeriggio di oggi, venerdì 28 agosto, ha visti impegnati i vigili del fuoco del distaccamento di Multedo.
Gli operatori sono stati chiamati a soccorrere un gabbiano nel letto del torrente Leira, a Voltri.
Il volatile era rimasto completamente attorcigliato in una lenza da pesca alla traina.
Una volta recuperato e liberato, non senza difficoltà, del groviglio, è stato consegnato a una volontaria del Cras, il centro recupero animali selvatici, per le cure necessarie.