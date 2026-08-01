  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Via tanini

Ruba dentro un bar chiuso a Borgoratti e poi dà fuoco al locale: arrestato 34enne

E' successo ieri sera intorno alle 19. L'uomo è stato fermato dalle volanti

volante polizia
Genova. Le volanti della polizia hanno arrestato un 34enne egiziano per incendio doloso e furto aggravato. I fatti risalgono a ieri pomeriggio, intorno alle 19.00, quando la Sala Operativa della Questura ha ricevuto la segnalazione di un uomo che entrava all’interno di bar di via Tanini, chiuso per ristrutturazione, per uscirne poco dopo.
Contestualmente, le volanti hanno scoperto che, all’interno del medesimo esercizio, era in atto un incendio.
Il presunto autore è stato visto dai testimoni allontanarsi velocemente ed è stato intercettato e fermato dagli agenti. Con sé, l’uomo aveva uno zaino in cui sono stati trovati e sequestrati un martello, una tenaglia, due accendini e tre bottiglie di birra sigillate.
È stato richiesto l’intervento dei pompieri che hanno provveduto a spegnere l’incendio.
Dai primi rilievi effettuati dalla polizia scientifica, è emerso che all’interno dell’esercizio commerciale erano presenti una bottiglia di vodka infranta e del materiale infiammabile. Inoltre la porta d’ingresso è risultata forzata, con il lucchetto spaccato.
Il 34enne è stato portato nel carcere di Marassi in attesa della convalida.
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.