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Stanotte

Ruba vino e spumante nelle cantine di un palazzo ma viene sorpreso da un condomino: arrestato

In manette è finito un 50enne italiano. Le volanti lo hanno trovato con due trolley (rubati anche loro) che aveva riempito con gli alcolici e un vecchio pc

polizia volante notte
Genova. E’ stato sorpreso nella notte da un condomino di uno stabile di via Oliva a Sestri Ponente mentre si aggirava con una torcia tra le cantine. Allertato il 112, sul posto sono arrivate le volanti della polizia.
L’uomo un 50enne italiano, si stava allontanando con due trolley e dentro c’erano diverse bottiglie di vino e spumante e un pc portatile. I poliziotti, dopo un sopralluogo hanno trovato le serrature di diverse cantine danneggiate e le porte aperte,.
Il 50enne è stato arrestato in quasi flagranza per furto in abitazione. Stamani il processo per direttissima.
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