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Resistenza

Ruba su un’auto e aggredisce proprietario e carabinieri: arrestato

È successo a Sestri Levante, in manette un 22enne

carabinieri

Sestri Levante. Un ragazzo di 22 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di rapina e resistenza dopo avere aggredito il proprietario di un’auto.

I fatti risalgono allo scorso 5 agosto, quando l’uomo ha sorpreso il giovane all’interno della sua macchina ed è stato aggredito.

I carabinieri di Sestri Levante e di Casarza Ligure, subito allertati, sono riusciti a individuare il 22enne, che ha aggredito anche loro. Una volta fermato, il ragazzo è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna per via del suo stato d’alterazione, e successivamente arrestato.

A seguito dell’udienza per direttissima è stato trasferito nel carcere di Marassi.

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