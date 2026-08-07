Ruba su un’auto e aggredisce proprietario e carabinieri: arrestato

Sestri Levante. Un ragazzo di 22 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di rapina e resistenza dopo avere aggredito il proprietario di un’auto.

I fatti risalgono allo scorso 5 agosto, quando l’uomo ha sorpreso il giovane all’interno della sua macchina ed è stato aggredito.

I carabinieri di Sestri Levante e di Casarza Ligure, subito allertati, sono riusciti a individuare il 22enne, che ha aggredito anche loro. Una volta fermato, il ragazzo è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna per via del suo stato d’alterazione, e successivamente arrestato.

A seguito dell’udienza per direttissima è stato trasferito nel carcere di Marassi.