Furti sui treni e sulle auto, cinque persone denunciate

Recco. Cinque persone sono state denunciate dalla polizia ferroviaria, impegnata in questi giorni di fine estate nel controllo dei treni per prevenire i furti ai danni dei viaggiatori.

Gli agenti hanno controllato un viaggiatore alla stazione di Recco, scoprendo che aveva con sé uno zaino contenente una macchina fotografica e il passaporto di una cittadina statunitense. L’uomo non è stato in grado di fornire spiegazioni, e i

I successivi accertamenti hanno consentito di rintracciare la proprietaria a Levanto. La donna ha riferito di essere stata derubata mediante la tecnica dello “scambio dello zaino“: quello riposto nella cappelliera del treno era stato sostituito con un altro bagaglio. Gli effetti personal sono stati restituiti alla legittima proprietaria, mentre l’uomo è stato denunciato per ricettazione.

Nel corso di un’altra attività di controllo a bordo di un treno regionale lungo la tratta Sestri Levante–Rapallo–Santa Margherita Ligure, gli agenti hanno individuato quattro giovani stranieri, già segnalati quali presunti responsabili di due furti commessi all’interno di autovetture nel levante ligure.

Al momento del controllo, alcuni di loro indossavano polo griffate corrispondenti ai capi di abbigliamento sottratti a una delle vittime e descritti nella denuncia. Durante l’attività è stata inoltre recuperata una borsa appartenente a una donna, derubata con la scusa di chiedere informazioni sulla viabilità.

I quattro giovani sono stati denunciati in stato di libertà per furto aggravato in concorso, mentre tutti i beni recuperati sono stati restituiti ai legittimi proprietari.