Rubano gli zaini dei bagnanti in spiaggia a Murcarolo: 19enne in manette

Genova. Hanno osservato a lungo i bagnanti sulla spiaggia di Murcarolo a Quinto e poi hanno agito.

Erano in tre e repentinamente hanno adocchiato due vittime che stavano facendo il bagno e avevano lasciato i loro averi temporaneamente incustoditi e sono passati all’azione rubando due zaini a due persone diverse.

Il gesto però non è passato inosservato nella spiaggia affollata: qualcuno si è messo a urlare e altri hanno tentato di inseguire i ladri mentre altri chiamavano il 112.

Sul posto sono arrivati i carabinieri del radiomobile. Nella confusione due ladri sono riusciti a fuggire ma un terzo è stato raggiunto e fermato. E’ un magrebino di 17 anni. E’ stato arrestato. Oggi il processo per direttissima.