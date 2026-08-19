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Riviera

Furti nello stabilimento balneare, 27enne scoperto da un cliente e arrestato

L'uomo ha preso telefoni e portafogli dalle borse di alcuni clienti, poi è entrato nelle cabine

carabinieri

Lavagna. Un uomo di 27 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di avere derubato i clienti di uno stabilimento balneare di Lavagna approfittando dalle calca della domenica pomeriggio.

Secondo quanto ricostruito, nel corso del pomeriggio del 18 agosto, il 27enne è entrato nello stabilimento balneare e ha sottratto un portafoglio e un telefono cellulare custoditi nelle borse di due bagnanti. Poi è entrato in tre cabine e ha preso altri due cellulari, 90 euro in contanti ed effetti personali.

Sorpreso da un cliente, l’uomo ha provato a scappare ma è stato bloccato dai carabinieri, nel frattempo chiamati dai titolari. È stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza della compagnia di Sestri Levante, in attesa del rito direttissimo.

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