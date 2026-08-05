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Indagine lampo

Furti nei negozi, la polizia locale arresta coppia “specializzata” nel taccheggio

Le indagini sono scattate per un furto commesso lo scorso primo agosto in piazza Caricamento ai danni di una turista svizzera

polizia locale genova

Genova. Una coppia specializzata in taccheggio è stata arrestata dalla polizia locale dopo un servizio di pedinamento.

A mettere gli agenti sulle loro tracce è stata la macchina su cui viaggiavano, un suv già segnalato per appropriazione indebita e per l’impiego in reati predatori. 

Le indagini erano scattate per un furto con destrezza commesso lo scorso primo agosto in piazza Caricamento ai danni di una turista svizzera. Due giorni dopo gli agenti del nucleo reati predatori hanno intercettato l’autovettura in via Gramsci e hanno monitorato gli spostamenti degli occupanti, un uomo e una donna entrambi sudamericani, fino in via XX Settembre. Qui la coppia è stata colta in flagranza di due distinti furti d’abbigliamento ai danni di due noti esercizi commerciali.

La perquisizione ha permesso di recuperare l’intera refurtiva, restituita ai legittimi proprietari, e di sequestrare una borsa schermata artigianalmente con fogli d’alluminio e un dispositivo utilizzato per rimuovere le placche antitaccheggio. Nell’auto hanno trovato altri capi d’abbigliamento riconducibili al furto del primo  agosto. Anche la macchina, che era stata noleggiata in aeroporto a Genova lo scorso 4 giugno e avrebbe dovuto essere restituita il 14 luglio alla società di noleggio, che ne ha denunciato l’appropriazione indebita, è stata restituita ai legittimi proprietari.

La coppia è stata arrestata, il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto per entrambi la misura cautelare della custodia in carcere.

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