“Furbetti dell’ombrellone”, controlli di polizia di Stato e capitaneria sulle spiagge del ponente genovese

Genova. All’alba di ieri mattina, nell’ambito delle attività finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati ed al contrasto di fenomeni di particolare allarme sociale, così come deliberato in sede di Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, è stata predisposta un’attività straordinaria di controllo del territorio nelle zone di Multedo, Pegli, Voltri e Pra’ per la messa in sicurezza degli arenili.

Il dispositivo straordinario ha comportato il controllo delle spiagge nelle zone sopraindicate, caratterizzate da problematiche legate alla presenza di gruppi di persone, per lo più straniere, solite accamparsi in orario pomeridiano, serale e notturno sul litorale, in modo abusivo, commettendo reati o illeciti amministrativi, con pregiudizio delle condizioni complessive di ordine e sicurezza pubblica.

Il dispositivo è stato diretto da un funzionario del Commissariato Sestri Ponente, coadiuvato da operatori del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, con il concorso della Capitaneria di Porto, per i profili di specifica competenza.

Alle ore 6.30, presso il Lungomare di Pegli, sono stati effettuati i primi controlli che hanno comportato la rimozione di opere abusive quali tende da campeggio improvvisate, con relativa sanzione amministrativa per l’inosservanza delle norme sui beni pubblici marittimi a cura della Capitaneria di Porto, nei confronti di 5 occupanti stranieri, le cui posizioni sono al vaglio dall’Ufficio Immigrazione. Rintracciato in tale contesto anche un minore straniero non accompagnato, che è stato affidato da personale del Commissariato al Comune.

Successivamente il dispositivo si è spostato nell’arenile di Voltri; nei pressi del capolinea della linea bus 1 sono stati rimossi 2 accampamenti abusivi in cui è stato identificato uno straniero, la cui posizione è stata vagliata dall’Ufficio Immigrazione; all’altezza del campo Sportivo San Carlo ne sono stati rimossi altri 2. In entrambi i casi sono state elevate sanzioni amministrative agli occupanti, sempre a cura della Capitaneria di Porto, che ha proceduto anche ad un sequestro.

L’attività è proseguita nell’area marittima demaniale di Multedo, senza riscontrare alcuna criticità.

Nel complesso, durante il servizio, sono state identificate 23 persone.

Contestualmente sono stati altresì verificati in tutto il litorale di ponente i numerosi esposti e le segnalazioni di residenti ed esercenti, relative al crescente degrado registrato negli arenili nelle scorse settimane e preoccupazione per le famiglie che sono solite frequentarli.