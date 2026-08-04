Incidente mortale a Sori, giovedì i funerali di Antonio Sarcletti: lutto cittadino a Pieve

Sori. Si celebreranno giovedì 6 agosto alle 10 nella chiesa parrocchiale di Sori i funerali di Antonio Sarcletti, consigliere comunale del Comune di Pieve Ligure morto a 51 anni dopo essere stato travolto da un’automobile mentre era in sella alla sua moto, proprio a Sori, nel levante di Genova.

L’incidente si è verificato lo scorso 28 luglio lungo via XXV Aprile, la strada Aurelia, quando intorno alle 17, poco prima del ponte sul lato levante, è stato tamponato da un’auto. Dopo lo schianto è finito a terra ed è stato travolto. È morto sul colpo.

Sotto choc e addolorata la comunità del Golfo Paradiso. Originario di Sori, oltre a essere un consigliere comunale per la lista Pieve nel cuore Sarcletti ha lavorato per molti anni come postino nella zona, ed era molto conosciuto e amato.

“Antonio ha dedicato con impegno e dedizione parte della propria vita al servizio della comunità, contribuendo con passione anche tramite illuso lavoro di portalettere alla vita della nostra comunità – sono le parole della sindaca di Pieve, Paola Negro, e dell’amministrazione comunale – Ci stringiamo alla famiglia in questo triste momento”.

Per la giornata di giovedì 6 luglio il Comune di Pieve Ligure ha proclamato il lutto cittadino con bandiere a mezz’asta.

