Maltempo, oltre 150 mila fulmini registrati nelle ultime 24 ore sulla Liguria

Genova. Oltre 15 millimetri di pioggia in 5 minuti a Levanto poco dopo le 8 di questa mattina, 65.6 millimetri in un’ora a Montoggio all’alba, con 25mila i fulmini registrati dalla mezzanotte a fronte degli oltre 132.500 della giornata di ieri: il fronte principale della perturbazione, con temporali, grandine, colpi di vento e fulmini, sta attraversando la Liguria da ponente a levante con piogge intense e diffuse su tutto il territorio e picchi veloci in alcune aree

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Il presidente della Regione Marco Bucci sta seguendo la situazione in costante contatto con l’assessore alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone, che si trova nella sala operativa della Protezione civile, aperta per tutta la durata dell’allerta meteo.

“Al momento il fronte principale della perturbazione si sta spostando rapidamente da ponente verso levante – spiega l’assessore – e questo evita le cumulate significative che invece abbiamo registrato nella giornata di ieri, in particolare nel Tigullio con oltre 200 millimetri nelle 24 ore a Chiavari. Questa zona rimane quella maggiormente attenzionata. Pochi minuti fa è arrivata in sala operativa la segnalazione di alberi caduti sulle alture di Sestri Levante dove stanno operando i Vigili del fuoco. Continueremo a monitorare l’andamento della perturbazione fino al primo pomeriggio quando dovrebbe spostarsi verso la Toscana. Significativo il dato relativo alle fulminazioni che rivelano l’energia in campo e la portata dei temporali in atto – conclude Giampedrone -. Per questo rinnovo l’invito alla prudenza rivolto a tutti i cittadini”. Nelle prossime ore verrà diffuso un aggiornamento dei livelli di allerta.