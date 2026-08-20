Ospedale Galliera, fulmine cade vicino al padiglione D

Genova. Attimi di paura giovedì mattina all’ospedale Galliera dopo che un fulmine è caduto pericolosamente vicino alle palazzine del padiglione D.

È successo nei minuti in cui su Genova si abbatteva un forte temporale che ha fatto registrare ben 20mila fulmini soltanto nell’area genovese. La pioggia ha anche causato qualche allagamento all’interno dei padiglioni, che sono stati risolti in mattinata.

Nessuno è rimasto ferito, anche se l’attività ha subito qualche rallentamento per consentire le operazioni di bonifica.