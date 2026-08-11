Frontale auto-moto sull’Aurelia, muore una ragazza di 31 anni

Savona. Tragedia nella notte ad Albenga, in provincia di Savona, dove una ragazza di 31 anni è morta a seguito di un incidente stradale avvenuto intorno alle 23.30. La vittima, Sara Roba, di Albenga, si trovava alla guida della sua moto: Secondo una prima ricostruzione, lei stava procedendo da Albenga in direzione Ceriale, quando è stata centrata dalla macchina, che procedeva in direzione opposta, nei pressi della Piaggio.

L’impatto è stato fatale. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sul posto: due ambulanze, rispettivamente della Croce Bianca di Albenga e della Croce Bianca sezione di Villanova, l’automedica del 118. I soccorritori hanno tentato di rianimare la ragazza per oltre mezz’ora, ma senza alcun esito.

È deceduta in seguito alle numerose fratture e ai traumi riportati. Agli agenti della Polizia Stradale il compito di svolgere i rilievi e di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.