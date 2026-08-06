È morto Francesco Guccini: da De André a “Piazza Alimonda”, il profondo legame con Genova

Pavana. Mondo della musica italiana in lutto: è morto a 86 anni Francesco Guccini, leggendario cantautore, scrittore e intellettuale degli ultimi decenni.

Guccini è morto a Pavana, circondato dall’affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari. I funerali si terranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata “nel rispetto delle sue volontà. Per permettere, a chi lo ha amato, di ricordarlo e di salutarlo, verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre”.

Autore di classici come Dio è morto, La locomotiva, L’avvelenata, Canzone per un’amica, Eskimo e Cyrano, nel corso della sua carriera “il Maestrone” ha pubblicato oltre venti album e reso alcuni testi eterni. Nato a Modena, durante gli anni ha intrecciato profondamente il suo nome a quello di Genova. Legatissimo a Fabrizio De André, tra i suoi brani più celebri c’è Piazza Alimonda, dedicata a Carlo Giuliani, morto negli scontri del G8 nell’omonima piazza.

Nel capoluogo ligure ha tenuto diversi concerti, dall’ex Mazda Palace poi Vaillant, il palazzetto della Fiumara, alla tensostruttura dell’ex Fiera. Tra gli ultimi incontri pubblici a Genova, evento-incontro al Carlo Felice, nell’ottobre del 2016, in cui il cantautore ha ripercorso quarant’anni di carriera tra aneddoti, musica e la presentazione di suoi libri e raccolte.

Nell’agosto del 2020 ha partecipato, insieme ad altri artisti italiani, all’incisione di Crêuza de mä pe Zêna, una nuova versione del brano di De André registrata in occasione dell’inaugurazione del nuovo ponte di Genova.

Il cordoglio della sindaca Silvia Salis: “Se ne va una delle voci più profonde e libere”

“Con la morte di Francesco Guccini scompare una delle voci più profonde e libere della cultura italiana. Cantautore, scrittore e intellettuale, ha saputo raccontare il Paese, le sue trasformazioni, le sue tante contraddizioni, unendo l’impegno civile alle storie e alla vita di tutti i giorni”.

Così la sindaca di Genova, Silvia Salis, nel ricordare Guccini: “La città conserva con lui un legame particolare, costruito anche attraverso i numerosi concerti che nel corso degli anni lo hanno portato davanti a generazioni di genovesi – aggiunge Salis – Un rapporto che si è rinnovato nel tempo attraverso la musica e l’attenzione per alcune delle pagine più dolorose della storia cittadina Alla moglie Raffaella, alla figlia Teresa, ai familiari e a tutte le persone che lo hanno amato rivolgo, a nome mio e della città di Genova, il più sentito cordoglio”.