Genova. Venerdì 28 agosto alle ore 21.30 gli spazi del Forte di Santa Tecla ospiteranno un appuntamento dedicato alla musica elettronica sperimentale e visual.

Protagonista della serata sarà Maurizio Mongiovì, artista attivo fin dai primi anni Ottanta e noto per la sua continua ricerca nella ricerca tra sperimentazione sonora, poesia e arti visive. L’evento è stato ideato in occasione della mostra fotografica “RUINS” di Lidia Giusto, visitabile fino al 30 agosto e dedicata all’archeologia industriale. Mongiovì presenterà una performance site-specific concepita in stretta e profonda relazione con le immagini esposte.

Il visitatore sarà immerso in un vero e proprio paesaggio acustico, costruito attraverso campionamenti e stratificazioni. In questa performance, il suono non si limita a fare da commento alle fotografie, ma diventa il prolungamento della loro dimensione evocativa coinvolgendo il pubblico in una profonda riflessione sul delicato rapporto tra abbandono, identità e rigenerazione.

Ad aprire il programma della giornata, a partire dalle ore 17.30, sarà la stessa Lidia Giusto, che organizzerà e condurrà delle visite guidate per accompagnare il pubblico alla scoperta del suo progetto espositivo.

L’evento è promosso dalla direzione regionale Musei nazionali Liguria del Ministero della Cultura, nell’ambito delle attività di valorizzazione del Forte di Santa Tecla di Sanremo.

Orari di apertura del Forte:

• Da giovedì a domenica: 17:30 – 23:30

• Venerdì: anche dalle 9 alle 13 (Ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura)