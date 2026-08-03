Fondazione Genoa acquisisce l’orologio d’oro donato dalla Figc a Renzo De Vecchi nel 1923

Genova. L’ingresso dell’orologio nella collezione della Fondazione arricchisce il Museo della Storia del Genoa di un ulteriore cimelio di inestimabile valore storico. L’acquisizione è stata resa possibile grazie ai Reggenti Giuseppe Costa ed Eugenio Segalerba, che hanno voluto donarlo a Fondazione Genoa 1893 ETS, contribuendo così alla conservazione e alla valorizzazione di un’importante testimonianza della storia sportiva italiana.

La documentazione storica disponibile ne attesta la consegna durante la cerimonia organizzata in onore del campione il 15 luglio 1923, presso Villetta Serra a Genova, allora sede del “Genoa Club”. Le cronache dell’epoca riferiscono che l’orologio fu offerto a nome delle donne italiane e recava la dedica: «A Renzo De Vecchi la Federazione Italiana Giuoco del Calcio»

La cerimonia rappresentò un importante riconoscimento nei confronti di un atleta celebrato non soltanto per le sue qualità sportive, ma anche per la lealtà, la disciplina e l’attaccamento alla maglia dimostrati nel corso della sua carriera.

A più di cento anni dalla sua consegna, l’orologio potrà essere ulteriormente studiato, conservato e valorizzato, affinché il suo significato sportivo, umano e culturale possa essere restituito al pubblico e trasmesso alle future generazioni.