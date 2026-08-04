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Presidio

Flash mob per la sicurezza a Pegli, Fratelli d’Italia invoca i cpr

Al flash mob hanno partecipato i rappresentati di FdI: l’onorevole Stefano Maullu, vicecapogruppo alla Camera e commissario per Genova, Nicholas Gandolfo e Valeriano Vacalebre

Generico agosto 2026

Genova. Largo Calasetta, a Pegli, lunedì sera è stato teatro del flash mob promosso da Fratelli d’Italia sul tema della sicurezza per raccogliere firme per l’istituzione di nuovi Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr).

Al flash mob hanno partecipato l’onorevole Stefano Maullu, vicecapogruppo alla Camera e commissario per Genova, Nicholas Gandolfo e Valeriano Vacalebre, oltre a consiglieri municipali. Il flash mob è stato organizzato nel punto in cui, la settimana scorsa, si sono verificati due furti di merce ai danni di alcuni venditori ambulanti.

“Chiedere più risorse al Governo è legittimo come lo è anche rifiutarle solo per una presa di posizione ideologica, ci sono città amministrate dalla sinistra, tra cui Genova, che invece dell’interlocuzione con il governo hanno scelto la contrapposizione ideologica – hanno detto Maullu e il collega, l’onorevole Matteo Rosso – Lo abbiamo visto a Bologna dove Silvia Salis, insieme all’agitatore di piazza Matteo Lepore, non si è fatta sfuggire l’opportunità di parlare da capo popolo e non da sindaao di una città che, ancora una volta, vede la sua prima cittadina privilegiare la retorica alla concretezza. Tutto lecito si intenda, ma governare significa anche esercitare fino in fondo le competenze che la legge attribuisce al Comune”.

Nel corso della serata è proseguita anche la raccolta firme promossa da Fratelli d’Italia a sostegno dell’istituzione di nuovi cpr. Il tema è al centro di una sorta di “braccio di ferro” tra giunta comunale e Viminale. Il governo avrebbe infatti vincolato l’invio di maggiori forze di polizia per potenziare l’organico sul territorio cittadino, nell’ambito dei patti per la sicurezza, alla realizzazione entro i confini del Comune di Genova di una struttura di detenzione temporanea per gli immigrati irregolari in attesa di rimpatrio. Si tratta di una soluzione che già in passato era stata presa in considerazione e rigettata, anche dalla precedente amministrazione di centrodestra, una proposta che la giunta Salis ha considerato “irricevibile”.

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