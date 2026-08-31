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Cantieristica

Fincantieri di Riva Trigoso, Pd: “Sviluppo fuori discussione ma serve una nuova viabilità”

Natale e Bertani: "Da Bucci e Solinas finora solo annunci, servono i fatti"

Fincantieri Riva Trigoso nuovi pontili

Liguria. “Lo sviluppo dello stabilimento di Riva Trigoso è fuori discussione ma chiediamo con forza una viabilità che possa da un lato sostenere il traffico pesante e dall’altro alleggerire l’impatto per i cittadini. Basta con gli annunci e le parole sentite e risentite. L’amministrazione Solinas si è contraddistinta per non avere fatto nulla e allo stesso tempo anche la Regione, se ha interesse al potenziamento del cantiere, deve muoversi per sostenere quanto serve al territorio. Bucci e i suoi assessori non possono stare fermi in attesa degli eventi. Come chiesto anche dai circoli territoriali la vera emergenza è costruire una viabilità alternativa”. Così dichiarano il segretario del PD Liguria e consigliere regionale Davide Natale e il segretario del Pd Tigullio Antonio Bertani su Fincantieri Riva Trigoso.

“La Regione deve mettere in campo tutte le iniziative necessarie per realizzare l’infrastruttura. Utilizzi le risorse del Fondo Strategico Regionale per contribuire alla realizzazione dell’opera, si adoperi nei confronti del Governo per fare sì che i progetti possano diventare realtà. Cari Bucci e Solinas l’unica cosa che è certa è che le infrastrutture non si realizzano con i discorsi e i comunicati stampa e ad oggi, dopo tre anni i fatti stanno a zero. Serve svolgere un’azione concreta, serve iniziare a pensare a un territorio che ha bisogno di sviluppo sostenibile e compatibile con la città”.

“Il gruppo del Partito Democratico in consiglio regionale presenterà un’interrogazione per conoscere quali sono le iniziative che la Giunta Bucci sta attuando e quali sono i tempi per vedere realizzato ciò che se ne parla da troppo tempo”, concludono.

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