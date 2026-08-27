Festival della Comunicazione, in poche ore 11mila biglietti prenotati: sold-out Barbero e Mentana

Camogli. La tredicesima edizione del Festival della Comunicazione, in programma a Camogli da giovedì 10 a domenica 13 settembre, all’apertura delle prenotazioni ha segnato in pochi minuti il tutto esaurito per gli eventi più attesi. Un risultato che supera quello delle scorse edizioni, con migliaia di persone che si sono collegate a mezzogiorno di giovedì 27 agosto per garantirsi un posto in platea, facendo esaurire in meno di un’ora i posti a sedere di tantissimi eventi.

Per molti appuntamenti i posti disponibili sono terminati in pochi istanti, con un primato di prenotazioni che ha riguardato in generale tutti gli incontri del palinsesto, con un totale di oltre 11mila biglietti gratuiti già assegnati nella prima mezz’ora di prenotazioni. Sono stati esauriti dopo pochi secondi i posti disponibili per le lectio di Paolo Mieli, Alessandro Barbero, Enrico Mentana, Stefano De Martino, Aldo Cazzullo, Guido Barbujani, Stefano Massini, il dialogo tra Marco Bucci, Federico Rampini e Michele Cagiano, il silent reading con Alessia Gazzola e il “Concertino tra scienza e canzoni” con Mario Tozzi e Lorenzo Baglioni. Tra gli eventi già sold out anche le accoppiate inedite e i dialoghi speciali proposti dal Festival: Imperatrice Bruno, Walter Veltroni e Alessandro Robecchi con Severino Salvemini, Paolo Crepet, Andrea Amadio con Gaia Lorusso, Concita De Gregorio con Fabio Genovesi e Cinzia Leone con Mirella Serri.

Quest’anno Festival della Comunicazione ha scelto un tema evocativo e improntato al prendere azione: il coraggio. Una chiave di lettura che diventa strumento per osservare e interpretare la complessità del presente, seguendo il pensiero e l’eredità intellettuale – sempre attuale – di Umberto Eco, figura fondativa del Festival. Da giovedì 10 a domenica 13 settembre, nell’affascinante cornice del borgo ligure di Camogli, prenderà forma un programma ricco e originale: quattro giorni di incontri, dialoghi e racconti dedicati a esplorare il senso del coraggio tra creatività e intelligenza, passione e preparazione, impegno e partecipazione, e come forza che attiva processi di rinnovamento culturale, sociale, ambientale e creativo.

Attraverso le voci autorevoli di pensatori, artisti, scienziati, economisti, storici, scrittori, divulgatori, imprenditori e innovatori, il Festival di quest’anno è un invito a osare, ad andare controcorrente, a superare i luoghi comuni, le incertezze e le paure, a riscoprire il lato migliore della nostra umanità e a guardare così all’oggi e al domani con lo slancio giusto: quello che ci permette di tracciare rotte possibili verso migliori orizzonti, puntando sempre più in alto.

Diretto da Rosangela Bonsignorio e Danco Singer, organizzato da Frame e dal Comune di Camogli, con il patrocinio della Commissione Europea, l’edizione 2026 del Festival della Comunicazione coniuga il prestigio intellettuale e il fascino dei suoi ospiti affezionati con una serie di nuove proposte, pensate per rinnovare linguaggi e contenuti e rendere ancora più ricca l’esperienza culturale dei quattro giorni di kermesse. Qui il programma completo.