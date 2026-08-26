Escursione “da stazione a stazione”: il Festival l’Altro Monferrato sconfina in Liguria il 30 agosto

Rossiglione. La 13ª edizione del Festival L’Altro Monferrato sconfina in Liguria con l’escursione Alle Valli del Latte.

Appuntamento domenica 30 agosto alle 10: escursione nel segno del programma a piedi da stazione a stazione, camminando dalla stazione ferroviaria di Molare a quella di Rossiglione, “Alla scoperta delle Valli del Latte”, incantevole area naturalistica che collega il territorio piemontese di Molare con quello ligure di Rossiglione. Il trekking, di media difficoltà, misura complessivamente 12,5 km per un dislivello di circa 600 metri tra salita e discesa e un tempo di percorrenza stimato di quattro ore e mezza, incluse brevi soste panoramiche e momenti di spiegazione.

Partendo dalla stazione di Molare, la camminata risale le creste dell’Alta Val d’Orba, attraversando un territorio di grande valore paesaggistico e ambientale. Il percorso si snoda tra boschi, pascoli e paesaggi rupestri, offrendo scorci spettacolari sul Monferrato verso nord e sul corso dell’Orba, ornato sullo sfondo dal comprensorio montuoso del Beigua, simbolo della Liguria verde e incontaminata. Durante il cammino si potrà osservare in lontananza anche la diga di Molare, una struttura imponente e silenziosa immersa nel verde, che ricorda eventi storici importanti legati all’uso delle risorse idriche e alle tragedie del passato, invitando alla riflessione e alla memoria.

Superato questo tratto, si valica il confine tra Piemonte e Liguria, passando dalla Valle Orba a quella dello Stura, dove si può godere di uno dei momenti più suggestivi: la sosta presso la panchina gigante che domina la Valle Stura, da cui si può ammirare la vastità dei grandi pascoli, cuore della produzione lattiero-casearia di alta qualità della Liguria, grazie a un ambiente montano ancora intatto e rigoglioso. Da qui si prosegue su strada asfaltata immersa nel verde, tra cascine di produzione, pascoli e capi al brado.

La discesa finale conduce al borgo di Rossiglione Inferiore, con il suo caratteristico ponte in pietra, prima di raggiungere la stazione ferroviaria di Rossiglione. Prima dell’arrivo alla stazione di Rossiglione sono previsti un incontro con l’Azienda Agricola Battura, l’assaggio dei prodotti tipici e una visita all’Apiario poco distante. Il percorso, pur essendo tecnicamente accessibile, offre una ricchezza di paesaggi e storie che ne fanno un’esperienza completa, ideale per chi vuole coniugare attività fisica, cultura e natura.

Costo dell’escursione 15 euro, si consiglia il pranzo al sacco. Possibilità, per chi lo desidera, di acquistare i prodotti dell’Azienda Agricola Bottura. Per informazioni c’è il sito: https://agriteatro.it/.